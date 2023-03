Mario Bajardi, Vincenzo Allotta e Roberto Orlando: doppio concerto alla Fabbrica 102

Dopo l'appuntamento del lunedì con la rassegna Pietra Lunare, altri due live questa settimana alla Fabbrica 102. Il 16 marzo salirà sul palco Mario Bajardi, mentre il giorno seguente, il 17 marzo, il festival itinerante Nomad Music farà tappa al bistrot di via Monteleone con 'Intervallo', dj set in formato vinile di Vincenzo Allotta e Roberto Orlando con la partecipazione Ivanzre dall'Umbria.

Giovedì 16 marzo alla Fabbrica 102 arriva il cantautore-designer Mario Bajardi. Il suo percorso formativo lo porta a diplomarsi in violino presso il Conservatorio di Caltanissetta, per poi dedicarsi agli studi di musica elettronica tra Catania e Palermo. Le sue note hanno accompagnato numerosi eventi, tra cui il festival internazionale Musica d'Alta Quota, il Palermo Film Festival e il Festino di Santa Rosalia. Ha partecipato a importanti competizioni internazionali, vincendo il primo premio all'ICMC 2002 di Goteborg con "Bjm Violin Studio 7" e il concorso Luigi Russolo 2004 e il Cemat 2005 con "Bjm Piano Studio".

Mario Bajardi ha di recente annunciato il progetto Vedere la musica - See the music, che porterà alla Fabbrica 102, progetto in cui l’opera grafica-illustrativa oltre ad essere “guardata” viene “ascoltata”. Ad ogni opera grafica è annessa una composizione musicale che viene ascoltata dall’utente tramite una cuffia audio professionale.

L’utente è invitato a fermarsi, guardare e ascoltare. La mostra è composta da 15 opere artistiche digitali stampate su tela, realizzate dallo stesso Bajardi, con annessa cuffia audio su cui poter ascoltare I brani musicali tratti dal nuovo album Vortex. Giunge allora l’uscita dell’ottavo album dal nome Vortex: Mario Bajardi coglie lo 'zeitgeist', producendo un album eclettico e di rottura.

Sottopone a centrifuga la sua dimensione compositiva, conservandone i tratti avanguardistici e visionari, ma aprendosi ad una sorprendente estetica pop-prog. Un lavoro che attinge alla musica elettronica di Brian Eno e Jon Hopkins, incrociando il kraut rock e la new wave dei Depeche Mode. Il tutto sotto la lente deformante di una lucida follia arti

Venerdì 17 marzo Vincenzo Allotta e Roberto Orlando alla Fabbrica 102 proporranno “Intervallo”, dj set che si dipana tra le sonorità sudamericane, quelle del funk e dell’afrobeat, passando per la musica araba. Un viaggio in formato vinile al quale parteciperà anche Ivanzre che dall’Umbria porterà la sua selezione di dischi raccolta in giro per i più polverosi mercati italiani.