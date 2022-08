Aperitivi, concerti e cene al fresco: il lungo weekend di Ferragosto a Villa Tasca

Indirizzo non disponibile

Il lungo weekend del Ferragosto a Villa Tasca: da venerdì 12 a domenica 15 agosto dal rock'n'roll alla musica balcanica. Il rock'n'roll e lo swing party come antipasto e poi la musica balcanica. Per il lungo weekend di Ferragosto il parco di Villa Tasca (viale Regione Siciliana sud est, 397) propone un programma di concerti dal vivo con cene e aperitivi al fresco, da giovedì 11 agosto sino alla domenica di Ferragosto.

Venerdì 12 agosto, alle 21,15, il tema dominante è lo swing degli anni Venti con gli Eric Swing (voce, piano e tromba), che si immergeranno negli anni di Frank Sinatra, Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald, ma proporranno anche la bossa nova di Antonio Carlos Jobim. Sabato 13 e domenica 14 agosto il Ferragosto entra nel vivo.

Se sabato, dalle 19, il il sottofondo sarà una playlist di musica latinoamericana, la domenica 14 agosto, alle 21, toccherà alla musica balcanica, con Le Camere dello Scirocco (Francesca Schillaci alla voce, Armando Fiore al tar, riq, darbuka, ud, Massimo Gianchino bouzouki, Andrea Scimè al contrabbasso, Davide Lopes alla chitarra, ud e ba?lama. Il supergruppo reinterpreta brani balcanici dell’Est Europa e del Vicino Oriente.

Informazioni e ingressi

Ogni sera sarà possibile prenotare un tavolo (scrivendo un messaggio alla pagina Facebook di Villa Tasca) per l’aperitivo o la cena (hamburger, fritture, fish&chips e pizze). Il biglietto di ingresso fino alle 18 costa 3,50 euro e dopo le 18 costa 3 euro (un ticket cumulabile e riscattabile per acquistare o rinnovare l’abbonamento annuale di 12 euro).

In alternativa si può acquistare una drink/food card di 5 euro, che oltre all’ingresso può essere spesa nell’area ristoro per bere o mangiare. Orari estivi: martedì/mercoledì: ore 17-21; giovedì/venerdì/sabato/domenica: ore 17-24; lunedì: chiusura settimanale. Per prenotare il tavolo occorre scrivere alla pagina Facebook di Villa Tasca.