Amici della Musica insieme alle Dimore del Quartetto con tre concerti in tre luoghi della città

Dal 6 al 13 marzo l’Orto Botanico, il Politeama Garibaldi e il Monastero di Santa Caterina di Palermo ospiteranno una serie di tre concerti realizzati da Associazione Siciliana Amici della Musica in collaborazione con Le Dimore del Quartetto.

L’Associazione Siciliana Amici della Musica, in collaborazione con Le Dimore del Quartetto, dà il via a un ciclo di tre concerti, dal 6 al 13 marzo, che si svolgeranno a Palermo al Politeama Garibaldi e all’Orto Botanico. Si comincia domenica 6 marzo alle 11, nella sala dell’Orto Botanico di Palermo (via Lincoln 2), con la conversazione-concerto dedicata ad Antonio Scontrino, nel centenario della sua morte.

Alla conversazione, curata da Anna Maria Sollima, musicologa e docente di storia della musica al conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, si aggiungerà l'intervento del compositore Daniele Vulpiani che presenterà brevemente il brano "Rescriptus" da lui ideato e ispirato ai temi del quartetto n.2 di Scontrino.

Lunedì 7 marzo alle 17.15, al Politeama Garibaldi (via Turati 2, Palermo), concerto dell’ Echèa Quartet, giovane ensemble inglese membro della rete de Le Dimore del Quartetto, che suonerà in prima assoluta “Rescriptus”, brano composto su commissione dell'Associazione Siciliana Amici della Musica per l’evento. In programma brani di Scontrino, Vulipiani e Mendelssohn.

Ultimo appuntamento con il Trio Quodlibet, trio d’archi che sarà a Palermo per una lezione-concerto venerdì 11 marzo all'Istituto Magistrale statale "Regina Margherita" e che, domenica 13 marzo alle 11, eseguirà un concerto con musiche di Bach e Beethoven, sempre all’Orto Botanico di Palermo.

Gli spettatori, oltre ad ascoltare la musica, avranno la possibilità di riscoprire il territorio con una passeggiata tra i viali verdi dell’Orto Botanico e una visita al Monastero di Santa Caterina d’Alessandria con la sua pasticceria, entrambi Dimore del Quartetto.

Il programma

Domenica 6 marzo, ore 11 - Echéa Quartet | Orto Botanico di Palermo

conversazione-concerto dedicata ad Antonio scontrino, a cura di Anna Maria Sollima e intervento del compositore Daniele Vulpiani

Antonio Scontrino (1850 – 1922) – Quartetto in mi minore

I. Präludium. Andantino II. Fuge. Allegro moderato

Daniele Vulpiani (1989) – Rescriptus (Prima esecuzione assoluta)*

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809) – Quartetto per archi n. 35 in fa minore, op. 20 n. 5

IV. Finale. Fuga a due soggetti

Lunedì 7 marzo, ore 17.15 - Echéa Quartet | Teatro Politeama Garibaldi

Antonio Scontrino (1850 – 1922) – Quartetto in mi minore

I. Präludium. Andantino II. Fuge. Allegro moderato

Daniele Vulpiani (1989) – Rescriptus

Felix Mendelssohn (1809 – 1847) – Quartetto n. 5 in mi bemolle maggiore, op. 44 n. 3

I. Allegro vivace II. Scherzo: Assai leggiero vivace III. Adagio non troppo IV. Molto allegro con fuoco

Domenica 13 marzo, ore 11 - Trio Quodlibet | Orto Botanico di Palermo

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) - Preludio e fuga in mi maggiore

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) - Trio per archi n. 1 in mi bemolle maggiore, op. 3

I. Allegro con brio II. Andante (si bemolle maggiore) III. Minuetto. Allegretto (mi bemolle maggiore) IV. Adagio (la bemolle maggiore) V. Minuetto. Moderato VI. Allegro

*Quartetto composto su commissione dell’Associazione Siciliana Amici della musica

Modalità di acquisto dei biglietti e prezzi: per poter assistere al concerto del 6 marzo, è necessario acquistare il biglietto d’ingresso all’Orto Botanico. Prezzi: intero 6 euro, ridotto 4 euro. La conversazione-concerto è gentilmente offerta dall’ Associazione Siciliana Amici della Musica.

Il concerto di lunedì 7 marzo sarà aperto al pubblico e i biglietti possono essere acquistati esclusivamente al botteghino del Teatro Politeama Garibaldi il pomeriggio del concerto, a partire dalle ore 16. Prezzi: intero 20 euro, ridotto 15 euro, anfiteatro 10 euro (ridotto per over 65 e under 30, docenti, titolari CartaPiù e MultiPiù Feltrinelli e Mondadori Payback).

Per il concerto del 13 marzo, il biglietto è necessario acquistare il biglietto d’ingresso all’Orto Botanico. Prezzi: 10 euro (intero), 7 euro (ridotto). Il biglietto comprende l’ingresso all’Orto e il concerto.