Il Conca d’Oro compie 10 anni e festeggia in grande stile con un evento spettacolo gratuito aperto al pubblico

Il Conca d’Oro spegne quest’anno dieci candeline. Dieci anni che si traducono in 3.650 giorni di successi, di condivisione e di crescita.

Un compleanno importante per il quale il Centro Commerciale ha pensato di festeggiare in grande stile, con un evento spettacolo gratuito aperto al pubblico.



Mercoledì 31 agosto 2022 dalle ore 20.30 in Piazza Eventi, al Conca d’Oro, andrà in scena il “Conca d'oro in Musical”, una serata di musica live con i protagonisti che hanno reso grande il musical e che vedrà come special guest Giò Di Tonno.





“Siamo molto orgogliosi di essere oggi qui a celebrare il primo decennio di vita di Conca d'Oro – afferma Andrea Chiarioni, direttore del Conca d’Oro -. Un Centro Commerciale che dal 2012 ad oggi ha saputo plasmarsi e trasformarsi diventando sempre di più il miglio partner per Palermo, sempre al servizio delle esigenze dei cittadini, in piena sintonia e collaborazione con una città che nel tempo si è affezionata sempre di più e che anche dopo il Covid è tornata a viverlo con intensità e soddisfazione. Vogliamo premiare i nostri clienti con un evento straordinario e unico, mai visto in un Centro Commerciale, per ringraziarli per la fiducia finora concessa. Con l'auspicio e la certezza di poter regalare loro altri dieci anni ancora più soddisfacenti e gratificanti”.

Conca d’Oro in Musical sarà raccontata in una veste nuova e originale (Jesus Christ Superstar, Mouline Rouge, Notre Dame de Paris, Garinei e Giovannini, Dirty Dancing, Hair e tanti altri).

Le emozioni, le grandi atmosfere e le fantastiche musiche rivivranno in questo meraviglioso spettacolo senza precedenti.

Gli spettatori potranno approfittare per cenare nell’amplia zona ristoro, nella quale ha appena aperto il nuovo ristorante KFC – Kentucky Fried Chicken di Palermo.

Tra i protagonisti che saliranno sul palco: Ilaria Deangelis, cantante e attrice, da anni è trainer e coach di recitazione per cantanti. Francesco Antimiani musicista, cantante, attore, autore, compositore e regista. Ha lavorato con registi del calibro di Franco Zeffirelli, Luca Ronconi, Gianfranco de Bosio, Pierluigi Pizzi, Ugo Chiti, Wayne Fowkes, Gilles Maheu e collaborato con grandi nomi del panorama teatrale e musicale. Heron Borelli, eclettico artista, nel 2002 nell’opera popolare campione d’incassi “Notre Dame de Paris”, di Riccardo Cocciante e Luc Plamondon e prodotto da David Zard, interpreta i ruoli di Febo e Gringoire per 10 anni di repliche.