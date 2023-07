Un mese di eventi gratuiti “Made in Sicily”: musica, cabaret, cinema e tanto divertimento

Un mese di eventi tra shopping, buon cibo e tanto divertimento: tutto pronto per la grande rassegna di musica, cabaret e cinema “Made in Sicily”!

E’ l’estate palermitana del “Conca d’Oro Summer Fest”, la manifestazione culturale dedicata a grandi e piccini ricca di proiezioni, artisti e musicisti siciliani in programma dal 28 luglio fino al 25 agosto 2023.

Si parte il 28 luglio con "I 4 Gusti", Massimo Minutella & The Lab Orchestra: sarà una serata piena di ritmo con il quartetto marchiato “Made in Sud” e Sicilia Cabaret. Gli artisti porteranno in scena i personaggi più noti del loro repertorio come “Gesù”, le amatissime “Curtigghiare” e i coloratissimi “Hippies”, arricchiti da interventi musicali coinvolgenti e sprizzanti. Tante anche le proiezioni da ‘Il Padrino’ in programma il 4 agosto, fino alla ‘Picciridda’ il 19 agosto. Il 25 agosto Massimo Minutella & The Lab Orchestra ritornano con "I Sansoni" per una serata all’insegna della comicità e della sana riflessione.

A concludere questo grande progetto, il 25 agosto ci sarà anche la Notte Bianca, per l'occasione rinominata "Notte d'Oro" con i negozi aperti fino a mezzanotte.

Diverse poi le aree di ristoro dove poter gustare panini, pizze, street food, carne alla griglia e specialità del territorio.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e hanno inizio alle ore 21.00 in Piazza Eventi (all'esterno del Centro Commerciale Conca d'Oro).