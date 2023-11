Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Galleria Almareni apre la stagione 2023/2024 con la mostra “CON-SACRO, il posto del sacro nell’arte contemporanea”, che sarà inaugurata venerdì 18 novembre 2023 alle 18,30. In questa mostra, due straordinari artisti, Roberto Fontana e Nicolò Bottalla, dialogano e indagano – attraverso il loro personalissimo linguaggio, l’uso della forma e dei colori - il rapporto tra arte e religione, mixando tradizione e innovazione; una sfida per raccontare con poche opere la complessità del sacro, consegnando alla percezione dei più l’elaborazione di storie che toccano una pluralità di significati e visioni, e vanno oltre la dimensione pittorica. Se l’arte contemporanea è in grado di parlare del passato, del presente e di domani - perché lo stesso aggettivo “contemporaneo” definisce qualcosa che è valido in qualunque presente, oggi come 1500 anni fa - le opere esposte in CON-SACRO ci parlano di oggi, ci parlano di noi; e così, di opera in opera, di momento in momento, l’arte è contemporanea a noi stessi, ci aiuta a capire, a capirci e a “essere”. CON-SACRO Il posto del sacro nell’arte contemporanea Mostra a cura di Marco Cocciola Inaugurazione venerdì 18 novembre ore 18.30 Visite da sabato a lunedì, 17,30 – 19,30, e su richiesta Galleria ALMARENI, vicolo Cassarelli, 10, Palermo