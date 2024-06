"Parodioso", al Re Mida la commedia di e con Orazio Bottiglieri

Festeggiare l’anniversario porta a una rocambolesca sequenza di eventi e gag esilaranti. Accade a Palermo, dove arriva, al Re Mida – Casa Cultura, la commedia "Parodioso" di e con Orazio Bottiglieri sul palco con Tiziana Martilotti e Giuseppe Giambrone. Appuntamento domenica 23 giugno, alle 18:15.



Concetto e Gisella sono innamorati e per festeggiare l'anniversario di fidanzamento, Concetto ha la brillante idea di portare la sua compagna in un posto speciale, nella panineria di Nofrio dove panino, patatine e bibita costano solo 5 euro. Ciò porterà ad una serie di eventi e gag esilaranti.



Una storia allegra e divertente che vedrà protagonisti l'ironia di Orazio Bottiglieri, la dualità sicula di Tiziana Martilotti e le parodie musicali di Giuseppe Giambrone, in un tripudio che porterà lo spettatore al culmine delle risa.



Qual miglior modo per finire una giornata estiva, se non con un po' di teatro, tanta spensieratezza e delle sane risate?