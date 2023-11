La commedia musicale "Silent night" sul palco del Teatro Sant'Eugenio

Vincitore del premio miglior musical al Festival Teatrale Regionale di Castelbuono 2023, lo spettacolo “Silent Night” dell’Associazione “Teatro e Vita” di Palermo, regia del pluripremiato Giuseppe Celesia, va in scena venerdì 24 novembre 2023 ore 21 al Teatro Sant'Eugenio di Palermo.

Tra una parte recitata e l’altra, si alternano parti cantate dal vivo e danzate sulle note di alcune delle più belle canzoni italiane e internazionali sulla pace, e non solo (“Imagine” “We are the world”, “La cura”, “Meraviglioso”, “Zombie”, “All I want for Christmas is you”, “Blowing in the wind”, ecc.).

Lo spunto nasce da un episodio realmente accaduto durante la prima guerra mondiale: la tregua di Natale del 1914, in cui giovani soldati nemici, dopo essersi scambiati colpi di pallottole, iniziano a cantare insieme, la sera della vigilia di Natale, la celebre canzone natalizia “Silent Night”, concordando 48 ore di tregua, stringendosi la mano, scambiandosi doni, chiacchierando delle proprie vite private e organizzando persino una partita di pallone, poco prima del fischio finale da parte dei comandi superiori che ordina loro di tornare alle proprie trincee per riprendere a spararsi.

Non mancano neanche una bella storia d’amore nonché una storia famigliare tra padre (militare dell’esercito) e figlia (studentessa), ambientate al giorno d’oggi, che fanno da sottofondo ad un messaggio morale contro le guerre, il terrorismo ed ogni forma di violenza, un messaggio fortemente attuale vista la situazione delle guerre in Ucraina, in Israele, ecc.

Lo spettacolo abbraccia un secolo di storia in maniera profonda e poetica ma leggera, alternando momenti in cui si sorride ad altri emozionanti, commoventi, che fanno riflettere e che vi faranno immergere nello spirito pre-natalizio. La giuria del Festival di Castelbuono ha così motivato il premio come miglior musical: “un continuo di assoli canori e sprazzi corali dall’altissimo valore tecnico ed emotivo. Le performance coreografiche, ben strutturate, rendono il concept emozionante e comunicativo. Magistrale l’ interpretazione sostenuta dalle movenze, dalle espressioni facciali e da una graffiante resa scenica. Agrodolce, brillante, vitale”.

Prezzi con posti a sedere numerati. In prevendita al botteghino o contattando gli artisti in locandina (fino al giorno prima dello spettacolo): 10,00 euro intero (il giorno stesso dello spettacolo al botteghino): 12,00 euro bambini sotto i 12 anni: 8,00 euro (anche in prevendita). Disponibile anche per scuole medie inferiori e superiori (su richiesta prezzi e date).