Commedia musicale "quei mitici anni '60" al cineteatro Lux

L'Associazione "Teatro e Vita" vi aspetta mercoledì 25 gennaio 2023 ore 21,10 al Cineteatro Lux con la commedia musicale "Quei mitici anni '60", finalista al Festival "Sipario è cultura". Il prezzo del biglietto è di 5 euro.

La compagnia si esibirà davanti ad una giuria tecnica ma anche gli spettatori potranno votare su una scheda. La commedia alterna parti recitate a parti cantate dal vivo e danzate, sulle note delle più belle e famose canzoni degli anni '60, tra un twist e un rock and roll. La storia d'amore e d'amicizia vi regalerà tante emozioni e riflessioni, facendovi sognare (o ricordare, per chi lo ha vissuto) il favoloso periodo del boom economico e della dolce vita.

Un simpatico ed esuberante emigrato palermitano, trasferitosi al nord per lavoro e con il sogno di fare l'attore, si innamora di una giovane torinese il cui padre, pieno di pregiudizi nei confronti dei meridionali, è contrario ad una relazione tra i due. Durante lo spettacolo, potrete cantare anche voi canzoni estive come "Abbronzatissima", "Sapore di sale", "Legata ad un granello di sabbia" nonché canzoni di artisti famosissimi come Mina, Tenco, Morandi, i Beatles e tanti altri. Per info e prenotazioni: 091.7842239.