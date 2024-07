La compagnia del Sant’Eugenio allo Stand Florio: in scena la commedia ''Fiat voluntas dei''

Con la commedia brillante "Fiat voluntas dei" prosegue, domenica 21 luglio, alle ore 22, la rassegna culturale “Summer 2024” allo Stand Florio di via Messina Marine 40, a Palermo. L'opera classica di Giuseppe Macrì vede protagonista Padre Attanasio, qui interpretato da una maschera palermitana d'eccellenza: Gino Carista che, sul palco, sarà insieme a Daniela e Lavinia Pupella, Leonardo Campanella, Luciano SergioMaria, Fabiola Arculeo, Valentino Pizzuto, Massimiliano Sciascia, e Maria Elisabetta Trupiano; per la regia di Daniela Pupella. Produzione, teatro Sant'Eugenio di Palermo. Direzione artistica Pupella.



Padre Attanasio si trova a dover risolvere i problemi familiari dei suoi parrocchiani, tra cui, la gelosia del Sindaco (Leonardo Campanella) nei confronti della giovane moglie Mara (Lavinia Pupella), a sua volta innamorata del cugino Paolo (Luciano SergioMaria) che però, ormai, è totalmente preso da Annuzza (Fabiola Arculeo), la figlia del temuto macellaio don Girolamo (Valentino Pizzuto) che è anche mal visto dai genitori del ragazzo, ovvero, donna Barbara (Daniela Pupella), indaffarata donna di casa, ma soprattutto dal marito, don Gaetano (Massimiliano Sciascia), che è invece piuttosto attaccato ai suoi averi e auspica per il figlio una sposa con una buona dote.



A far da padrona sarà la tradizione popolare siciliana, e i ritmi incalzanti restituiranno la concitazione di ogni scena e dei personaggi, tutti diversi, ognuno con la propria esasperante urgenza. Insomma, il divertimento sarà assicurato.