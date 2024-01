"Una commedia divina, da Dante a Modugno", Corrado Neri in concerto con la partecipazione di Aida Satta Flores

La qualità e la creatività del concerto piano-recital sono garantite dal mettere insieme vecchi e bambini, attraverso le parole e le musiche dell'universo di Domenico Modugno, del giovane Corrado Neri e di Aida Satta Flores che omaggerà anche Franco Battiato. L'appuntamento, a ingresso libero, è il 6 gennaio 2024, ore 21, nella Chiesa Maria SS delle Grazie in Roccella, fruibile anche da persone con handicap motori. L’originale concerto pianistico e vocale di Corrado Neri prende spunto dal pluripremiato progetto dell’artista Siciliano su Domenico Modugno, Neri canta Modugno, ove il giovane musicista ha sviluppato, con spirito critico e coinvolgente, i principali componimenti del noto cantautore pugliese, inscenando momenti profondamente comunicativi, riuscendo a coinvolgere adulti e ragazzi.

Con suddetto spettacolo ha vinto l’edizione 2016 del Risuoni Festival e nel 2017 è stato trasmesso in prima serata su Canale 5 ottenendo, soprattutto per le sue interpretazioni al pianoforte e voce dei brani “Il vecchietto” e “La sveglietta” di Modugno, enormi consensi fra gli addetti del settore e la giuria popolare. La canzone che da il titolo ai concerti proposti, Una commedia divina, insieme al Coro dell’Antoniano di Bologna Zecchino d’Oro 2015, un vero gioiello cantautorale che racconta le vicende dantesche con il linguaggio dei più piccoli, vinse lo Zecchino web. Il concerto è specificatamente rivolto alle famiglie, soprattutto a quelle residenti nella II Circoscrizione di Palermo (Brancaccio, Oreto, Roccella, Sperone) e non solo, ed è specificatamente rivolto, per tematiche e sonorità, ad un pubblico speciale, dai nonni ai nipoti: nonni, troppo spesso abbandonati e trascurati, in questi attuali tempi di derive umane, cantati dalla sottile penna ironica e poetica di Modugno, già negli anni ’70, e nipoti (i nostri bambini e ragazzi) quotidianamente bombardati, da social e media, da immagini, notizie e modelli di comportamento che li allontanano dai concetti di rispetto per le donne e amore per la vita.

A dirigere e cantare con la corale di Voci Bianche della Chiesa Maria S.S. delle Grazie in Roccella sarà la brava vocalist Roberta Scacciaferro. Vera chicca dello spettacolo l’esibizione di Aida Satta Flores che, oltre a ricordare con Corrado Neri, omaggiandolo, Franco Battiato in alcune delle sue più rappresentative canzoni dedicate all’universo Siciliano e all’amore (da “Stranizza d’amuri” a “Povera Patria” e “La cura”), condurrà gli spettatori dal mondo poetico di Modugno, interpretato da Neri, ai gioiosi canti della corale dei bambini, attraverso la singolare rivisitazione di un brano incisivo come “Non insegnate ai bambini” di Giorgio Gaber. Il concerto si prefigge l’obiettivo di sollecitare gli spettatori alla riflessione, al tempo delle festività Natalizie, attraverso le parole dei poeti che sanno, attraverso l’intrattenimento e la gioiosa partecipazione, contagiare i concetti di Pace e Amore. Il coordinamento musicale è affidato al M° Mariano Tarsilla.