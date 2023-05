Al via la fiera del Fumetto, inaugurata al PalaGiotto Expo Comics & Games

Un’esplosione di energia e colori a Palermo. E’ stata inaugurata la fiera del fumetto “Expo Comics & Games”. Grande affluenza da subito. Tantissimi giovani appassionati erano già fuori ai cancelli prima ancora del taglio del nastro. A inaugurare la prima edizione di Expo Comics & Games sono stati il presidente della VI Commissione consiliare, Ottavio Zacco, il presidente di Mediexpo, Massimiliano Mazzara e tutto lo staff organizzativo.

La manifestazione, organizzata da Mediexpo in collaborazione con Multiplayer Club e la scuola del Fumetto di Palermo, sotto la direzione artistica di Aura Nuccio, sarà aperta fino a domenica 14 maggio. La fiera dedicata al mondo del comics, dei giochi, videogiochi e Cosplay si dividerà in quattro giornate con attività ludiche continue, ospiti illustri e spettacoli dalla mattina alla sera. Expo Comics & Games ha una grande area interna con esposizione e vendita di fumetti, videogiochi, action figures e tanto altro. Un'area comics, dove fumettisti ed illustratori provenienti da tutta Italia tengono sessioni di disegno dal vivo e workshop con ragazzi di tutte le età. E ancora, un’area ludica con giochi da tavolo, dimostrazioni e presentazioni di giochi inediti, e un’area games con postazioni dove si può giocare e sfidarsi per aggiudicarsi i numerosi premi in palio per i tornei.

Nell’area esterna una grande area food dove è possibile sedersi per mangiare all’aperto, facendo una piccola pausa, per poi riprendere con le numerose attività offerte dalla fiera. E poi, tanto, tanto spettacolo. Un ricco palinsesto di appuntamenti allieterà le quattro giornate. Sul palco si alterneranno numerosi artisti: il doppiatore Gianluca Iacono, il cantante delle sigle dei cartoni Giorgio Vanni, le cover Band Kartoona, Insalata di Pollon, il cantante Matteo Leonetti e non solo. Confermata la presenza degli ospiti internazionali, cosplayer e performer: Leon Chiro ed Elizabeth Rage, protagonisti di numerosi workshop e interviste. Giochi, spettacoli, giostre e attività no stop: le novità dell’anno sono, oltre a nuovi ospiti provenienti anche dal mondo del cinema, anche le aree tematiche allestite per l'occasione dove appassionati e cosplayers possono farsi scattare bellissime fotografie.

Presente anche la Scuola del fumetto di Palermo con attività per fumettisti emergenti alla presenza di illustratori internazionali. “Dopo il successo della prima edizione – commenta Massimiliano Mazzara di Mediexpo - abbiamo deciso di organizzare una fiera ancora più grande, pensata per chi vive di passioni. Sono contento perché a essere coinvolti sono sopratutto i giovani. Ho avuto accanto una squadra che ha lavorato in maniera straordinaria. Ecco perché tanto successo”.

A tagliare il nastro il presidente della sesta commissione consiliare del Comune di Palermo, Ottavio Zacco: “Torna la Fiera del fumetto che attira i giovani di Palermo e anche di altre città che si stanno organizzando per venire a visitarla - dice Zacco -. Eventi come questo fanno girare l’economia. Per fortuna c’è questa struttura privata che riesce ad accogliere le fiere in attesa di rendere fruibile la Fiera del Mediterraneo. Stiamo lavorando in sinergia con la Regione siciliana. A breve partiranno i lavori per il recupero del padiglione 20 che diventerà un polo congressuale e stiamo lavorando per rilanciare un polo fieristico che speriamo possa essere il più grande del Sud Italia".