Comic 90100, all'Agricantus il laboratorio della risata

Continua al Teatro Agricantus di Palermo la stagione del laboratorio di cabaret “Comic 90100”: molto più di un laboratorio, una fucina di artisti, un vero e proprio spettacolo che coinvolge il pubblico in modo intelligente e sempre nuovo, garantendo contenuti comici sempre freschi e diversi ad ogni appuntamento, il cui obiettivo è promuovere l'arte comica e teatrale siciliana a livello nazionale.

La serata di mercoledì 13 dicembre, che prenderà il via alle ore 21, sarà condotta da Chris Clun e Roberto Pizzo che intervalleranno le performance di Francesco Gottuso, Davide La Rosa, I Badaboom, Chicco Tortora, Manfredi Di Liberto e Giovanna Criscuolo.

Ideato e sostenuto dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management, il laboratorio “Comic 90100” è un'opportunità imperdibile sia per i comici emergenti che per quelli affermati, che potranno testare i loro nuovi monologhi davanti a un pubblico esperto di comicità che, a sua volta, potrà assistere a spettacoli sempre diversi in cui ogni artista proporrà il proprio stile, rendendo lo spettacolo adatto a spettatori eterogenei per gusto ed età.

Comic 90100 offre un repertorio comico sempre esclusivo, fresco e innovativo, il cast artistico fisso, spesso integrato da ospiti, garantisce al pubblico contenuti comici sempre nuovi ed ogni spettacolo sarà sempre diverso dal precedente, è spesso intriso di improvvisazione ma sempre con il buon gusto e l’originalità al centro.?? L’obiettivo dello spettacolo è promuovere l’arte comica e teatrale siciliana a livello nazionale. Gli artisti di Comic 90100 scrivono pezzi originali e li testano direttamente con il pubblico in serate appositamente create per il divertimento di tutti.?? I testi sono freschi e genuini, adatti anche a un pubblico familiare.