Occhi all'insù a Villa Filippina: la cometa di Neanderthal visibile ai telescopi

Porte aperte al Planetario e Museo astronomico di Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) venerdì 3 febbraio a partire dalle ore 19.00 per una serata dedicata alla “Cometa di Neanderthal”.

La Cometa di Neanderthal è stata scoperta all’inizio di marzo 2021 dagli astronomi utilizzando la telecamera per sondaggi ad ampio campo presso la Zwicky Transient Facility. Dagli studi è stato stimato il tempo che impiega ad orbitare attorno al Sole ovvero 50.000 anni. Pertanto, se 50.000 anni fa la cometa ha fatto la sua comparsa nei cieli del nostro Pianeta, questa sarebbe potuta risultare visibile ai nostri antenati, i Neanderthal appunto. Questa cometa si sta attualmente dirigendo verso la Terra e farà il suo avvicinamento più vicino alla Terra il 1° febbraio 2023.

La Cometa di Neanderthal è una cometa definita “Circumpolare”, ovvero si trova nei pressi della Stella polare e non tramonta mai, questo significa che sarà visibile tutta la notte e non è difficile individuarla. Per vedere la Cometa di Neanderthal è assolutamente importante trovare un luogo con poco inquinamento luminoso in quanto in presenza di luci artificiali la chioma della cometa si confonderà nella luminosità artificiale del cielo. Nella serata di venerdì 3 febbraio in programma: le osservazioni esterne ai telescopi della Cometa di Neanderthal, sul prato di Villa Filippina dalle ore 19.00 alle 22.00. Biglietti: 3 euro (adulti e bambini) disponibili la sera stessa recandosi al botteghino all’ingresso.