ComeNuovo market, da Noz si fa shopping etico: gli stand di vintage, seconda mano e artigianato eco-friendly

Il progetto Comenuovo, nato a Bagheria e sbarcato a Palermo a dicembre, si propone di sensibilizzare sul tema della sostenibilità ambientale e dei diritti umani a partire da un consumo più consapevole. Al Noz potrete trovare stand di vintage, second-hand e artigianato eco-friendly, ma non finisce qui! Incontro di scrittura, laboratorio per bambini, angolo riparazioni e tanto altro.

Il 19 febbraio ritorna il "Comenuovo Market" al Noz, un evento imperdibile per chi vuole dare una seconda vita agli oggetti, per uno shopping etico e sostenibile. In compagnia di artigiani e artisti locali trascorreremo una giornata in allegria tra vintage, second hand, artigianato eco-friendly e il buon cibo della nostra cucina.



Presenti diversi stand, tra cui un angolo dedicato ai libri, in cui potrai donarli o acquistarli con un'offerta libera a sostegno del progetto Comenuovo, uno stand di origami, in cui sarà possibile imparare a realizzare piccole opere in carta riciclata, un angolo riparazioni e personalizzazione dei tuoi capi e, ovviamente, uno spazio dedicato interamente ai vinili.



Ma non è finita qui. Ci saranno anche tre interessantissimi laboratori: "Una vita d'avanzi", a cura di Officine Menabò, per realizzare dei bellissimi taccuini a partire dalla carta riciclata, un laboratorio sul riciclo della plastica, dedicato ai bambini a cura di Le Giuggiole e un laboratorio di scrittura a cura del NewBook Club.



Appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 20 in via Paolo Gili 4, ai Cantieri Culturali alla Zisa (Pad.20).