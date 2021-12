"Come to your river" e "Santa Samantha vs": mostra e spettacolo alla Casa della Cooperazione

Sabato 11 dicembre La Casa della Cooperazione proietta il teatro e ospita una mostra d'arte.



Con “Santa Samantha VS” verrà proposto per la prima volta in presenza uno degli esperimenti meglio riusciti di teatro ai tempi della pandemia. Uno spettacolo "caotico e misterioso, festoso e rivoltante ambientato nel teatrino di una parrocchia, in una sala trattenimenti e in una camera mortuaria, dove i personaggi vivono e scompaiono e tornano e si alternano, sette personaggi che vediamo crescere e vivere e mutare così come la storia, una storia che si sviluppa intorno alla figura di Samantha, una bambina, e poi una donna, che nasce e cresce a Palermo e che vive un’esistenza minima, fatta di cugine, di santissime Marie, di credenze popolari che l’incoronano, suo malgrado, “Madonna in terra”, obbligandola a dispensare miracoli, a tutti i costi".



Prima dello spettacolo alle 19 inizia il vernissage di “Come to your river”, che riempirà la sala della Casa della cooperazione di arte ed emozioni. Dieci acquerelli che lavano l’anima con la forza di un fiume in piena, sostenendo l’artista in un delicato momento di forte emotività. Le illustrazioni, realizzate tra settembre e ottobre di quest’anno, mettono in scena le emozioni che hanno pervaso la vita di Eli Garcia insieme alle musiche che l’hanno accompagnata in un'atmosfera onirica e sensuale.



L'ingresso è gratuito con tessera arci. Chi si tessererà durante la serata avrà diritto a una consumazione gratuita durante gli eventi del mese successivo!

La proiezione di "Santa Samantha VS" inizia alle 21!



SANTA SAMANTHA VS



Santa Samantha Vs è una trilogia teatrale che comprende i testi Lo zompo, Mari/age e La veglia. Si tratta di uno spettacolo realizzato appositamente per la proiezione con la collaborazione del videomaker Alessandro Vancardo. Luci, inquadrature e montaggio tengono conto dello specifico linguaggio video, mentre gli attori interagiscono con la telecamera, la cui presenza diventa parte integrante della drammaturgia. L’opera di Rosario Palazzolo, drammaturgo e regista, vede in scena Alessio Barone, Delia Calò, Chiara Italiano, Viviana Lombardo, Filippo Luna, Sabrina Petyx e lo stesso Palazzolo. Le scene dello spettacolo sono di Luca Mannino, i costumi di Daniela Cernigliaro, il disegno luci di Alice Colla, le musiche originali di Francesco Di Fiore.