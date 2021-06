Nostralgia tour, estate da fiamme negli occhi: a Bagheria il concertone dei Coma_Cose

biglietti non ancora in vendita

Tornano i live e ritornano in grande. A Bagheria al Piccolo Parco Urbano infatti, il prossimo 22 agosto, ci sarà il concerto dei Coma_Cose che portano in Sicilia il loro "Nostralgia tour" (altra tappa siciliana sarà il 30 giugno a Stromboli per l'Eolie Music Festival).

I live dei Coma_Cose da sempre sono fortemente evocativi e punteggiati da attimi capaci di diventare iconici, come il gioco di sguardi portato sul palco dell’Ariston. Finalmente, a quasi due anni di distanza dall’ultimo tour, potremo tornare ad essere sorpresi dalle loro esibizioni dal vivo.

Sulla scia dello strepitoso successo del brano sanremese Fiamme negli occhi, tra i più apprezzati della kermesse e certificato "disco di platino", e con l’entusiasmo di condividere dal vivo con i fan le canzoni del nuovissimo album Nostralgia, i Coma_Cose porteranno in scena uno spettacolo potente ed emotivamente coinvolgente, con una formazione allargata e inedita. Non mancheranno in scaletta i brani che hanno segnato la storia d’amore e rivalsa di Fausto e California, quel formidabile viaggio che li ha portati in soli tre anni a imporsi come riferimento cardine del nuovo panorama cantautorale italiano.

Da location dal sapore di gradito ritorno a suggestive venue immerse nella natura, tutte le date del Nostralgia tour - prodotto da Vertigo - si svolgeranno nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

