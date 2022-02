Colpa del Blasco al Sanlorenzo Mercato

Mercoledì 16 febbraio 21.30 start Dopo due mesi tornano al #SanLorenzoMercato i #ColpadelBlasco, la tribute band siciliana che porta in giro dal 2015 la Musica del #Blasco nazionale in tutta la Sicilia ed a breve anche in Basilicata, Puglia, Calabria e Campania, coprendo così buona parte dell' Italia meridionale! Capitanati da Ciccio Rock, autentico animale da palco, i Colpa del Blasco si distinguono dal "luogo comune" per originalità nell' interpretazione dei brani , senza mai scadere in inutili tentativi di imitazione del personaggio e per energia che trasmettono durante il live! Sarà un mercoledì speciale, un viaggio temporale attraverso i più grandi successi del #Komandante #Vasco, dagli albori sino ai tempi moderni, con un passaggio obbligato all' ultimo lavoro discografico appena uscito , intitolato #Siamoqui. Si consiglia prenotazione tavoli, considerata la grande richiesta! Si partecipa al live solo se muniti di green pass!