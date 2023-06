"Colour Futures 2023": al Cre.Zi. Plus l'evento dedicato a colori e architettura

Un pomeriggio dedicato al mondo del colore e dell’architettura. Si chiama “Colour Futures 2023”, la manifestazione organizzata dal Global Aestethetic Center di AkzoNobel che giovedì 8 giugno alle ore 17.30 al Cre.Zi. Plus, ai Cantieri Culturali della Zisa, animerà un dibattito tra esperti, architetti e semplici amanti di architettura, moda e design. Al centro del talk, targato Sikkens, il “colore dell’anno”. Si tratta del “wild wonder”, che abbraccia le tonalità del beige e permette di tradurre le tendenze del momento con una tinta che connette armonicamente gli spazi interni con la natura esterna.

Durante l’evento, i due esperti AkzoNobel, ovvero Vito Salvatore Caruso, consulente alla progettazione per il canale “Specifiers”, e Nadia Odorico, national key account specifiers consultant - decorative Paints Bu Italy, parleranno degli elementi d’indagine sul mondo del colore nella progettazione contemporanea, descrivendo le maggiori problematiche percettive che incontrano i tecnici nel loro lavoro quotidiano.

Verranno esplorati, inoltre, i percorsi che hanno ispirato e portato alla creazione della collezione di tendenza grazie alle quattro palette realizzate da AkzoNobel per spazi commerciali, pubblici o residenziali: dai colori più tenui a quelli più vivaci per creare scenari e ambienti immersivi in base ai contesti più differenti. A organizzare l'evento, in collaborazione con Sikkens, è la Siciltermica, distributore di zona. L’appuntamento è a partecipazione gratuita, ma è necessario confermare la propria presenza registrandosi sulla piattaforma Eventbrite a questo link.