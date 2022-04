Galleria Arte24 inaugura la stagione primaverile con “Colors”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Galleria Arte24, che fin dalla sua apertura, si è dedicata al racconto di artisti siciliani, ha deciso di inaugurare la stagione primaverile con il maestro del colore, Marco Cingolani. “Colors”, a cura di Silvia Tranchina, dal 29 aprile al 3 giugno 2022, sarà ospitata negli spazi espositivi di via XX settembre n. 24 a Palermo. Originario di Como, si trasferisce a Milano ed inizia a frequentare l’ambiente creativo underground, in cui una nuova sensibilità artistica, non più ancorata alla storia dell’arte e alla citazione, si mischiava con la moda e la musica punk, praticando una manipolazione critica della realtà e della comunicazione. Sin dagli esordi, Cingolani decontestualizza l’immagine, ne annulla il potere mediatico, sottoponendola alla sua radicale cura, certo che l’arte offra un punto di vista diverso per l’interpretazione del mondo. Con questa idea nascono cicli come quello delle «interviste» dove personaggi famosi per la loro riservatezza vengono letteralmente sommersi dai microfoni o serie ormai famose dedicate ai grandi drammi pubblici globali, come l’attentato al Papa o la tragica morte di Aldo Moro. Esponente della pittura astratta, il colore con Cingolani diventa una serie continua di sovrapposizioni, sfumature, trasparenze accanto a zone timbriche di colore; i passaggi da colore a colore ritornano sempre alla presenza di esseri e cose che non riescono a superare la soglia della sottile percezione. Le pennellate larghe ed un colore fluido, perchè viviamo in una società sempre più liquida. Dopo aver partecipato a numerose mostre collettive al Museo Pecci di Prato e al PAC di Milano, gli vengono dedicate importanti mostre antologiche presso prestigiose istituzioni pubbliche quali Palazzo Strozzi a Firenze e Promotrice delle Belle Arti di Torino. Nel 2009 è tra gli artisti invitati a rappresentare l’Italia alla Biennale di Venezia. Le opere di Marco Cingolani saranno in esposizione dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, escluse le giornate festive di Pasquetta e 25 aprile, fino al 28 maggio. La mostra verrà inaugurata venerdì 29 aprile alle ore 17.