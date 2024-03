Color est e pluribus unus, una giornata in ricordo del professor Alessandro Musco

A dieci anni dalla scomparsa di Alessandro Musco, l’Officina di Studi Medievali, vuole ricordare e rendere omaggio al suo impegno di ricercatore e docente e alla sua lungimiranza nel promuovere il dialogo tra Saperi in area mediterranea. Colleghi e amici ricorderanno la sua incessante volontà di ricerca interdisciplinare nell’ambito della medievistica, la sua capacità di osservare con spirito critico l’agire pubblico in Sicilia e la lucida attenzione alle politiche per il patrimonio culturale in una prospettiva di innovazione e di crescita.

ore 9.30 | Sala delle Capriate

Complesso Monumentale dello Steri

Piazza Marina, 61 – Palermo



ore 15.30 | Aula Seminari

Officina di Studi Medievali

Via del Parlamento, 32 – Palermo