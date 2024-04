La collezione Schillaci a Palazzo Sovrana: il vernissage in via Bara all'Olivella

Domenica 28 aprile dalle 17,00 alle 20,00 s’inaugura la “Collezione Schillaci c/o Palazzo Sovrana”, la raccolta privata dell’imprenditore palermitano Nino Schillaci, che si può definire come una sorta di paesaggio che rappresenta prevalentemente la scena artistica contemporanea, e che è un condensato di significati culturali, sociali, politici.

Una raccolta che è testimonianza del mondo complesso che viviamo e che ci circonda, ma anche specchio della propria anima, e del resto è indubbio che la Collezione di Nino Schillaci ne riflette la personalità, le convinzioni e il modo di vedere. Per lui le opere acquisite sono tutte straordinariamente vive, sono l’incarnazione di chi le ha create, un riflesso delle speranze, dei sogni e delle frustrazioni dei loro autori, e ci dicono che l’arte non è usata solo per descrivere gli aspetti esteriori e più piacevoli dell’esistenza, ma soprattutto per raccontarla, nel bene e nel male, per riflettere.

Per questo collezionista - oggi seguito e coadiuvato dai figli Paola e Filippo, che gestiscono la Collezione e il Palazzo che la ospita, di proprietà della famiglia - l’arte è l’espressione necessaria della realtà che abbiamo intorno, del tentativo di comprenderla. Se l’arte contemporanea e? in grado di parlare del passato, del presente e di domani - perché lo stesso aggettivo “contemporaneo” definisce qualcosa che e? valido in qualunque presente, oggi come 1500 anni fa - le opere esposte ci parlano di oggi, ci parlano di noi.

L’evento patrocinato dal Comune di Palermo, prevede un percorso espositivo di enorme impatto visivo con un corpus composto da opere selezionate, che rappresentano e interpretano la creatività e la sensibilità di artisti come R. Fontana, S. Cardillo, M. Emschermann, F. Strino, E. Leonini, L. Aquaro, solo per citarne alcuni, espressione di un’arte colta e impegnata che tiene conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni tecniche che caratterizzano la contemporaneità, fonte massima di sviluppo culturale e sociale. Tutte le opere esposte sono presenti nel catalogo “La Collezione Schillaci a Palazzo Sovrana" della collana “Promenade - Le forme dell’arte”, diretta da Marco Cocciola per la casa editrice Ex Libris. Visite: da martedì a domenica, dalle 11,00 alle 13,00 e dalle ore 16,30 alle 19,30, previa prenotazione. La mostra sarà visitabile fino al 31 luglio 2024.