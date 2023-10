Collezione di agrumi all'Orto Botanico, Teresa Mannino pianta l'ultimo alberello

In occasione della manifestazione florovivaistica “Zagara d’Autunno”, venerdì 27 ottobre alle ore 15,30, all’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Palermo sarà presentata la collezione delle sedici varietà di antichi agrumi coltivate nel Giardino della Kolymbethra.

Dopo l’introduzione del Direttore dell’Orto botanico, Rosario Schicchi, ed i saluti del Presidente FAI Sicilia, Giuseppe Gini, interverranno Luca Gangemi, per la Fondazione Radicepura, Federica Salvo e Giuseppe Lo Pilato, per la Kolymbethra. Ospite speciale ed appassionata, una grande Amica del FAI, la straordinaria Teresa Mannino, che metterà a dimora la sedicesima piantina, un arancio amaro, con cui si completerà il campo-collezione.

Il progetto è stato proposto dal Fai - Giardino della Kolymbethra nell’anno 2018 nell’ambito della collaborazione sottoscritta con il SiMuA - Sistema Museale dell’Università di Palermo ed il suo Orto Botanico, e si è avvalso della partecipazione tecnica e professionale della Fondazione Radicepura con i Vivai Piante Faro di Giarre. Ha ricevuto anche il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.

Il Giardino della Kolymbethra testimonia una lunga interazione tra storia e natura che si manifesta nella sua vasta biodiversità. I duecentottanta alberi di vecchie varietà, impiantate dagli inizi del 1700 in avanti, ed ancora coltivate, testimoniano un’antica ricchezza genetica che il FAI ha salvato e valorizzato a partire dall’anno 2000 con il progetto di recupero agronomico e paesaggistico di questo antico agrumeto.

Nelle aree agrumicole siciliane le antiche varietà di agrumi, essendo superate da un sempre più dinamico aggiornamento varietale, sono rinvenibili come piante sparse in aree di vecchia agrumicoltura e sono soggette alla progressiva scomparsa a seguito dell’abbandono colturale, con conseguente erosione del germoplasma e perdita del loro elevato valore storico oltre che scientifico.

Nasce da queste premesse il progetto del Campo Collezione degli Agrumi della Kolymbethra, ai fini del loro studio e per preservarne il prezioso patrimonio genetico che, per alcuni ecotipi, riveste il carattere dell’unicità per come emerso dagli studi effettuati anche a livello molecolare.

Gli agrumi della Collezione sono stati prodotti dai prestigiosi Vivai Piante Faro di Giarre, dove è stato creato un vivaio di piante madri con l’innesto su Citrange carrizo delle varietà prelevate alla Kolymbethra, dopo averne verificato l’idoneità sotto il profilo fitosanitario in modo da disporre di materiale vegetativo sano per la produzione di nuovi alberi. Nell’anno 2019 è stato possibile disporre solo di 10 piante idonee, e con queste si è dato inizio alla costituzione della collezione. Ad esse, nel 2022 ne è stata aggiunta un’undicesima, mentre ora, con le altre cinque appena messe a dimora si è completata l’intera collezione delle sedici varietà della Kolymbethra.

La superficie del terreno che ospita la Collezione è stata sistemata con gli elementi tipici dell’irrigazione tradizionale di origine araba, saje, cunnutti, casedde, per richiamare i caratteri propri dei paesaggi dell’agrumicoltura tradizionale e sottolineare il ruolo fondamentale dell’acqua nel ciclo colturale di questo genere di piante.