Collettivo on the road a Roccapalumba: spettacolo all'anfiteatro di Regalgioffoli

Dopo una breve pausa estiva il Collettivo on the Road torna sabato 30 settembre all'anfiteatro di Regalgioffoli a Roccapalumba. Cinzia Aiello, Giovanni Basile e Ignazio Rasi porteranno in scena la performance "...'A tía talíu!" un viaggio fatto di parole e cunti, una dichiarazione d'amore verso Palermo e la Sicilia. Farà compagnia al Collettivo la chitarra della Guest Star dell'evento, Francesco Maria Martorana. Esordio in scena per Delia Falzone.

Inizio alle 17:30.

Ingresso, come sempre, libero.