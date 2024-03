Collettiva "Rose e fiori", in mostra a Villa Niscemi le opere degli artisti del gruppo colorato

Un inno alla primavera, ai prati in fiore, alla bellezza e al risveglio della Natura raccontati attraverso il talento pittorico degli straordinari artisti del “Gruppo Colorato”. Sono loro i protagonisti della collettiva “Rose e Fiori- Roses and Flowers”, che vede alla direzione artistica Aurelia Canè e Maria Felice Vadalà, rispettivamente autrici della creazione artistica digitale e dell’impostazione grafica. L’evento è in programma a Palermo dall’1 all’11 marzo negli spazi di Villa Niscemi, in piazza dei Quartieri 2, con ingresso gratuito.

In mostra, le opere di Loredana Allenza, Lory Andriolo, Bianca Ballerino, Annita Borino, Adabi Bucceri, Diego Buonaccorso (Vagans), Ernesto Butticè, Genziana Buttitta, Rosario Calì, Aurelia Canè, Sebastiano Caracozzo, Nicolaie Ciaravino, Katia Cirrincione, Maria Colletti, Chiara Costa, Veronica De Maria Bergler, Sandro Di Stefano, Anna Giulia Enrile, Rosa Fasano, Rosario Genduso, Vincenza Giacco, Francesca Gucciardi, Sarah Gucciardi, Sara Granà, Giuseppe Gurrera, Elena Isabella, Loredana Lauria, Barbara Lo Fermo, Ignazio Lucchese, Nini Mamone, Vincent Mancino, Letizia Marchione, Gabriele Mastropaolo, Alessandro Meli, Nicoletta Militello, Miroslawa (Miros), Claudia Oliveri, Daniela Orlando, Ignazio Pensovecchio, Costanza Peri, Mariadele Raniolo, Fulvia Reyes, Ema Resart, Fabio Riotta, Maria Silvana Ruggeri, Daniela Scalici, Alessandra Sicurella, Giuseppe Spinoso, Michele Stocco, Fausto Sutera, Marco Troia, Maria Felice Vadalà e Roberta Zito.

Nell’ambito dell’esposizione, inoltre, è previsto un omaggio all’artista Giorgio Ravazzolo. All’inaugurazione, che si terrà venerdì 1 marzo alle 16:30, è prevista la presenza del professore Roberto Lagalla, primo cittadino del Comune di Palermo che patrocina l’iniziativa culturale. A curare la presentazione critica delle opere sarà il Maestro Mauri Lucchese insieme all’artista e poetessa Ketty Tamburello e alla presidente onoraria del “Gruppo Colorato”, la professoressa Fulvia Reyes. Tanti gli ospiti in occasione dell’opening: l’attrice Francesca Picciurro, la giornalista Dora Di Cara, l’artista Sebastiano Caracozzo , lo scrittore Giankarim De Caro, il poeta e scrittore Francesco Federico e l’opinion leader Gigi Vinci. Ad allietare l’evento, anche il cantautore Maurizio Maria D’Amico e la cantante Alessandra Lo Cascio.