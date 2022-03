Coca-Cola pizza village home in tour: a Palermo prende il via la prima tappa

Sarà ancora una volta la città di Palermo ad ospitare la tappa inaugurale dell’edizione del Coca-Cola PizzaVillage@Home 2022. Il primo appuntamento del tour, fissato dal 10 al 13 marzo nel capoluogo siciliano, riproporrà il leitmotiv di condivisione e convivialità che anima la manifestazione. Ad accendere i forni, negli hub di produzione temporanei allestiti nel cuore nell’hub di produzione al centro della città, saranno cinque maestri pizzaioli in rappresentanza di quattro pizzerie: due napoletane e due palermitane.

I top player pizzaioli in campo a Palermo saranno i siciliani Ron Garofalo (Mistral) e Nunzio Billi (Re Borbone) ed i partenopei Antonio Falco (L’Antica Pizzeria Da Michele), Davide Civitiello e Antonio Sorrentino (Rossopomodoro). Saranno le loro abili mani a rappresentare l’unicità dell’evento dettato dalla possibilità di poter apprezzare contemporaneamente, sulla propria tavola, diverse pizze realizzate dai maestri pizzaioli che, presenteranno i grandi classici e proposte inedite e ricercate, comodamente consegnate a casa con i riders di Glovo, delivery partner dell’iniziativa.

Il Coca-Cola PizzaVillage@Home avrà anche una fase di pre-sales, in programma da lunedì 7 a giovedì 10 (chiusura degli ordini alle ore 18) che consentirà di prenotare sul sito di Glovo una Pizza Box al costo promozionale di 5 euro, mentre durante i 4 giorni della tappa il costo di acquisto, tra le ore 19 e le 22.15, sarà di 7 euro. Una special box, ricca di sorprese, affiancherà la consegna delle pizze ordinate.

Due le iniziative collegate all’appuntamento. Una digitale, proposta dagli Ambassador dell’evento, i The Jackal, che interpreteranno la narrazione delle tappe di Coca-Cola PizzaVillage@Home con la loro prima story online a partire da lunedì 7 marzo sui social della kermesse. L’altra è rappresentata dalla mission solidale con Fondazione Banco Alimentare Onlus, charity partner dell’iniziativa, che opererà a fianco degli organizzatori per lavorare a “spreco zero” e sostenere i meno fortunati. A fine tappa a Banco Alimentare saranno consegnate le materie prime non utilizzate, ma durante la quattro giorni verranno donate anche 1.000 pizze, per aiutare chi si trova in difficoltà.

Per il secondo anno consecutivo Coca-Cola conferma la sua partecipazione, in qualità di title sponsor, dell’edizione 2022: pizza e Coca-Cola è il binomio perfetto, una combinazione che mette tutti d’accordo, ideale per trascorrere un momento con gli amici o con la famiglia all’insegna del divertimento e della convivialità.

L’evento è ideato e prodotto da Oramata Grandi Eventi e Aadv Entertainment e trova il prezioso sostegno anche di Mulino Caputo (founding partner) da sempre supporter del progetto PizzaVillage e fornitore di un prodotto apprezzatissimo da tutti i migliori professionisti al mondo, e degli official partner: Lurisia, Birrificio Angelo Poretti, Latteria Sorrentina, Ciao-Il Pomodoro di Napoli, Caffè Kenon, Ricola ed Amaro Montenegro. Delivery partner in esclusiva, Glovo.