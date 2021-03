Coca Cola Pizza Village, a Palermo la prima tappa dell'evento nazionale formato delivery

Sarà la Sicilia, ed in particolare la città di Palermo, ad ospitare la prima tappa del “Coca-Cola PizzaVillage@Home 2021”. L’evento, che si svolgerà dal 25 al 28 marzo in formula delivery, è ideato e prodotto da Oramata Grandi Eventi e Aadv Entertainment.

Cuore pulsante della kermesse sarà un City Hub, allestito nel centro del capoluogo siciliano, che ospiterà la produzione dei maestri pizzaioli e il punto di partenza del delivery ma, allo stesso tempo, anche sede dei workshop, interviste, masterclass e dirette live, che animeranno il format innovativo del tour nazionale.

Formula vincente della kermesse, oltre la consegna a domicilio delle pizze tramite l’app Glovo, con la possibilità di scegliere tra la classica Margherita e le creazioni gourmet realizzate dai maestri pizzaioli dell’Antica Pizzeria Da Michele, Mistral, Di Giovanni Express e Rossopomodoro, è la consegna della special pizza box che completa l’ordine fatto da casa che vedrà la pizza affiancata da numerose sorprese è prodotti di eccellenza. Prezzo: 10 euro dal 25 al 28 marzo con consegna prevista nei giorni di evento dalle ore 19 alle 23.

Non solo in tavola: i canali social dell’evento ospiteranno le masterclass d’eccezione dei maestri pizzaioli Vincenzo Capuano e Salvatore Salvo, che mostreranno i loro segreti al banco con una lavorazione delle materie prime tramandata nei secoli. I campioni del forno a legna, con le farine Mulino Caputo, daranno vita a creazioni inedite per l’occasione che, insieme a Coca-Cola, animeranno le serate casalinghe. Un’iniziativa charity completerà la tappa siciliana sostenendo i più bisognosi con le consegne di pizze a enti benefici della città palermitana.

La speciale box comprenderà: 1 Coca-Cola, 1 Coca-Cola Zero Zuccheri, 1 lattina di acqua minerale naturale S. Bernardo e 1 Birra Del Borgo Lisa. Ad ogni ordine di almeno 2 pizze si aggiungono anche 1 sacchetto di farina Mulino Caputo e 1 busta di puro Caffè Kenon macinato 100% Arabica. Nella special pizza box anche una cartolina che darà l’opportunità di aderire ad una promozione di Nuova Sicilauto legata all’acquisto di un’auto.