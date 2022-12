Club del libro per i piccoli: laboratori di lettura durante le vacanze di Natale

Nasce a Palermo il Club del libro per i piccoli con una serie di laboratori di lettura, che si svolgeranno durante le vacanze di Natale. L’iniziativa prende spunto dal Club del libro alla londinese, ideato dalla testata giornalistica www.atuttamamma.net e su input della celebre scrittrice siciliana Simonetta Agnello Hornby. Dopo i fortunati incontri delle “socie” adulte del club, sono state loro stesse a pensare a dei momenti di lettura e divertimento dedicati ai più piccoli. Si parte con tre appuntamenti:

Il 28 dicembre alle 10.30 da Dadabio, in via Terrasanta, i piccolissimi potranno ascoltare la celebre favola Bastoncino di Dondaldson e Scheffler, autori del Gruffaló. La lettura e il laboratorio saranno guidato da Simona Giannó.

Il 29 dicembre, sempre alle 10.30, si entra nella magia della chiesa anglicana Holy cross church di Palermo, con un laboratorio di lettura in lingua inglese, guidato da teacher Rose, insegnante madrelingua e dedicato agli “Snowmen in Xmas”. Mentre i piccoli leggono e giocano, i genitori potranno visitare la splendida chiesa neogotica di via Roma.

Il 30 dicembre, sempre alle 10.30 sarà la volta del Museo Internazionale delle marionette Antonio Pasqualino e della giornalista Alessia Franco, che trasporterà i bambini sulla luna insieme a una carota molto speciale. Sarà possibile fare una visita non guidata del museo, che è un scrigno di storia e tradizione.

“Il Club è modo per avvicinare i piccoli alla lettura da fare in gruppo, guidati da animatori esperti e con un momento di gioco, dicono le organizzatrici. La scelta del periodo natalizio non è casuale, così da introdurre nelle vacanze un momento formativo ma di svago, che potrà coinvolgere anche i genitori". Per info sui laboratori www.atuttamamma.net, gruppo fb “Club del libro alla londinese a Palermo” e info@atuttamamma.net.