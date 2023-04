"Vogliamo fare show", Claudione e Danielino al Teatro Convento Cabaret

Quando si fa la prima volta il tutto esaurito non si lascia, ma si raddoppia. Così i due comici del panorama palermitano che più diversi – pelata a parte - non si può e che sembrano usciti dal film “I Gemelli” con Arnold Schwarzenegger e Danny De Vito, tornano in scena con una doppia data.



Claudione e Danielino, ovvero Claudio Di Giovanni e Daniele Vespertino, riportano il loro spettacolo “Vogliamo fare show” sabato 22 aprile alle 21 e domenica 23 aprile alle 18 al teatro Convento Cabaret di via Castellana Bandiera 66 a Palermo.



Torna quindi in scena la costruzione di una rappresentazione, osservata dal punto di vista dell’attore, dove i due mostreranno il classico gioco delle “contraddizioni” tra i protagonisti. Grande, scontroso e grosso Claudione. Piccolo, insicuro e magro Danielino. Ad accomunarli: solamente la mancanza di capelli.



Il biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo costa 12 euro. La stagione teatrale del Convento cabaret, diretta da Giovanna Carrozza, continuerà con nuovi appuntamenti.



Oltre agli spettacoli teatrali, non mancheranno i concerti e i laboratori per aspiranti comici di “Sicilia Cabaret”.