Un progetto nuovo, pieno di energia, il nuovo quartetto del sassofonista siciliano Claudio Giambruno, che appositamente per il Miles Davis Club ha riunito in quartetto il pianista Giuseppe Vasapolli, il contrabbassista Diego Tarantino e il batterista Paolo Vicari. “Four in one” e’ il termine che incarna perfettamente la sintonia tra quattro musicisti uniti da un unico comune denominato Mostra meno

Claudio Giambruno con i "Four in one" in concerto al Miles Davis jazz club