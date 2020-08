Brazilian Mood, Claudio Giambruno trio con Alfredo Paixao all'Arco Azzurro Jazz Festival

Per la terza edizione dell’Arco Azzurro Jazz Festival, sabato 22 Agosto 2020 alle ore 20.00, presso il Geosito Arco Azzurro sulla litoranea Mongerbino – Aspra, Claudio Giambruno, sassofonista siciliano classe 1982, si esibirà con il suo trio insieme al bassista brasiliano Alfredo Paixao e al batterista Paolo Vicari.



Sulla scia del classico trio pianoless, questa è una formazione particolarmente divertente e artisticamente poco diffusa.



In uno degli scorci paesaggistici più suggestivi della costa siciliana, Giambruno ripercorrerà i classici della musica brasiliana, da Jobim a Jao Bosco, strizzando l’occhio a qualche composizione originale scritta appositamente per questa dimensione musicale.



Claudio Giambruno: Sassofoni

Alfredo Paixao: Basso Elettrico

Paolo Vicari: Batteria



Prevendita: libreria interno 95 Via Dante Alighieri, 95, 90011 Bagheria - Bar Lorenzini lungomare Aspra; Edicola Cangialosi (di fronte scuole Cirincione) Bagneria, Geosito Arco Azzurro Litoranea Mongerbino- Aspra. Nel rispetto delle norme anti COVID-19 è preferibile l’accesso tramite prenotazione alla mail: geositoarcoazzurro@gmail.com.

