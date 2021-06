City bike tour per scoprire Palermo: sabato alla volta del centro storico

Arrivano i City bike tour dell’estate per andare alla scoperta o alla riscoperta del centro storico di Palermo. Organizzati da Sicicla Ecotourism e da Agt - Associazione Guide Turistiche di Palermo - i tour si svolgeranno regolarmente ogni settimana. Non perdetevi l’appuntamento di questo sabato 26 giugno alle 16,30 per godere delle bellezze del centro storico, pedalando piacevolmente tra i monumenti più iconoci della nostra affascinante Palermo. Nel percorso verranno visitati tutti i siti d'interesse della città. Una sosta al Teatro Massimo, cogliendo l'occasione per scattare qualche foto, si proseguirà, quindi, verso la Cattedrale, dove parleremo della sua incredibile storia e passaggio dal Palazzo dei Normanni, scendendo lungo corso Vittorio Emanuele con una panoramica dei 4 canti, Della Fontana Pretoria e Piazza Bellini. In conclusione si attraverserà la Piazza Marina, la Porta Felice e il Foro Italico e dalla Kalsa si rientrerà in via Onorato, passando da Piazza XIII Vittime. Il tour avrà la durata di due ore e mezza.

Appuntamento in via Onorato, 8

Partenza alle ore 16,30

Tariffe: adulti 30 euro, ragazzi 15 euro

Per info e prenotazioni: info@sicicla.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...