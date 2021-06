City bike tour alla scoperta del centro storico in compagnia di una guida turistica

Sicicla Ecotourism, insieme ad Agt-Associazione Guide Turistiche di Palermo - organizzano sabato 19 giugno un City bike tour per godere delle bellezze del centro storico con una piacevole pedalata. Non perdetevi l'occasione di riscoprire la nostra città in bicicletta con una guida abilitata.

Appuntamento in via Onorato, 8

Partenza alle ore 16,30

Adulti 30 euro

Ragazzi 15 euro

Per info e prenotazioni: info@sicicla.it

