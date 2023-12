La cittadella dell'artigianato tra via Magliocco e piazzale Ungheria per i regali di Natale

Non saremo nel nord Europa e le casette di legno sono un po’ più mediterranee; manca la neve e le renne sono un po’ accaldate, ma Palermo non vuole rinunciare ai classici mercatini di Natale, dove trovare prodotti artigianali, prelibatezze gastronomiche, i classici torroni profumati, addobbi natalizi e persino giochi e una ruota panoramica.

La topografia dei mercatini quest’anno è cambiata dopo la decisione della Soprintendenza di non concedere permessi per piazza Castelnuovo e via Ruggero Settimo. Confesercenti, Confartigianato e Artigianando hanno così dovuto scegliere altri siti: piazza Sant’Oliva, piazza San Francesco di Paola e piazzetta Flaccovio, l’intero tratto di via Magliocco (dove si sistemerà Confartigianato) e sotto i portici di piazzale Ungheria.

Organizzata dalle associazioni di categoria Alab, Confesercenti, Confartigianato, Artigianando, Cna, Sicilianissimo, ecco dunque tornare la "Cittadella dell'artigianato" natalizia. I mercatini coinvolgeranno una parte di via Magliocco, piazzetta Flaccovio, una parte di piazzale Ungheria (a partire dai portici di via Ruggero Settimo) e piazzetta Mariano Stabile con stand espositivi, addobbi, arredi floreali e illuminazioni, compreso un piccolo spazio eventi musicali e culturali. Orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 20; venerdì e sabato dalle 9 alle 24; domenica dalle 9 alle 22.