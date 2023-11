Pantere nere e tigri bianche, al centro commerciale Forum torna il circo Orfei

Torna a Palermo il grande Circo Orfei targato fratelli Martini. All’interno del tendone rosa presente nel parcheggio del centro commerciale Forum a Palermo vanno in scena gli spettacoli del circo che resterà in città fino al prossimo 28 gennaio. Le pantere nere sono la grande novità del circo di quest’anno. I due felini, per la prima volta in Europa, sono stati accompagnati da tigri bianche.

Non manca, inoltre, lo spettacolo offerto dalle acrobate icone del circo. Da Amanda Togni a Hillary Martini, un’esibizione incredibile che lascerà il pubblico senza fiato. E come ogni spettacolo circense che si rispetti, non mancheranno gli sketch dei clown che divertono grandi e piccini.

Per tutti coloro che verranno ad assistere agli spettacoli, non mancherà il numero dei pappagalli e soprattutto La Cavalleria di Aldo Martini “Frisoni in libertà”. Il Circo Orfei è in grado di riunire grandi e piccini per vivere insieme momenti unici e magici. Orari degli spettacoli: tutti i giorni ore 17:30 e ore 21, il 24 dicembre unico spettacolo ore 16:30, il 31 dicembre “veglionissimo” ore 21:30. Riposo tutti i mercoledì escluso il 27 dicembre 2023 e il 3 gennaio 2024.