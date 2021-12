Il circo M. Orfei al centro commerciale Conca d’Oro

Per le festività natalizie il Circo M.Orfei sarà a Palermo al Centro Commerciale Conca D’Oro dal 25 dicembre e fino al 30 gennaio. Tra gli artisti sarà possibile ammirare giocolieri, acrobati, contorsionisti, clown e non solo. In pista anche l’elefante, il Transformer Bumblebee, i trapezisti vincitori al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e i motociclisti freestyle.

Il Circo M.Orfei è una vera e propria bomboniera viaggiante dove ci si può sentire a proprio agio: la struttura è dotata di tutti i confort, è climatizzata e accoglierà il pubblico in comode poltroncine presenti in tutti i settori in maniera da avere una visibilità perfetta da ogni ordine di posto. Questo renderà il pubblico protagonista del grande show. La città viaggiante è composta anche da una hall dove all’interno trova posto un vero e proprio ritrovo per gli artisti e il pubblico: il “carlos bar“.

Lo spettacolo sarà inoltre accompagnato dall’orchestra dal vivo, l’unico Circo in Italia ad averla. Inoltre il 31 dicembre grandissimo veglione di fine anno al Circo M.Orfei alle ore 21.30. Un grande evento da non perdere per passare una serata di divertimento e soprattutto in sicurezza: all’interno della struttura verranno garantite secondo le vigenti disposizioni tutte le norme anti-Covid 19.

Prezzi e orari: https://www.orfeicircus.com/2021/il-grande-circo-m-orfei-fa-tappa-a-palermo/