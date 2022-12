Festività natalizie a Palermo: la grande favola circense del circo Coliseum

Per la prima volta a Palermo, nel cuore della città, approda un nuovo circo è “L’internazionale Circo Coliseum”, dal 22 dicembre al 23 gennaio, il circo attento alla tradizione e la bellezza dell’arte circense di Arturo Curatola, sotto la direzione artistica dei giovani, ventenni ed intraprendenti, Taylor Curatola ed Eros Vinciguerra.

E’ magica atmosfera e arte circense da favola, acrobati, comicità ed attrazioni esotiche, tra cui le maestose tigri bianche in pista con un numero esclusivo e il ritorno dopo anni del globo dei motociclisti spericolati. Il Circo Coliseum, dalle ottime recensioni, stimato dal web, si avvale della collaborazione di Roberto Lo Nardo, uno dei manager siciliani più affermati del territorio, per cui grandi sorprese al circo, con incursioni di personaggi famosi.

Il Circo Coliseum si trova al Parcheggio Basile, in via Ernesto Basile. In programma i seguenti spettacoli: debutto giovedì 22 dicembre, ore 21.00; tutti i giorni ore 17.30 e ore 21.00; sabato 24 dicembre e 31 dicembre, unico spettacolo ore 17.30; 26 dicembre e 6 gennaio tre spettacoli, ore 11.00, ore 17.30 e ore 21.00. Ogni mercoledì chiuso per riposo settimanale.

La famiglia Curatola, porta in pista, la tradizione e la bellezza dell’arte circense, capace di proiettare lo spettatore nell’affascinante mondo del circo. Giovani talenti, esperti in discipline acrobatiche, addestratori di felini, curano nel dettaglio le loro performance. La favola circense diventa anche realtà, è quella di Nataly, ucraina, scampata alla guerra da Kharkiv, ginnasta e pasticcera, trova rifugio in Sicilia, conosce il Circo Coliseum e diventa circense, una splendida acrobata aerea, la farfalla di Kharkiv, così chiamata. La giovane passerà le sue prime festività natalizie nella pista del circo con la sua nuova vita, grazie al calore e l’amore della famiglia circense Curatola e alla bellissima amicizia tra lei e la direttrice Taylor Curatola di origini russe, pace e amore regnano al circo all’insegna della fratellanza, culture ed etnie diverse sotto lo stesso tendone.

Lo show si apre con l’entusiasmante, parata degli artisti, tra fasci di luci e colori. Bellezza ed acrobazie, comicità con il clown Jean Cloud, che intervallerà le esibizioni con i suoi allegri sketch; Willy Colombaioni, giocoliere da record; dalla Croazia Teresa Stojcic con l’entusiasmante hula hop e dall’Ucraina Nataly Alutina con volteggi aerei. In pista con l’esclusiva esibizione, unica a Palermo le maestose tigri bianche del più giovane domatore italiano, nato in Sicilia, il 23enne Eros Vinciguerra ed ancora valzer di animali esotici, tra cui i simpatici cammelli; direttamente dai principali talent televisivi italiani e stranieri, “Il Duo Togni” con l’acchiappa sogni aereo, hanno partecipato a “Tu si que vales”, America's Got Talent e Got Talent España. Ma le sorprese in riserva non terminano mai, dopo anni a Palermo torna l’attrazione del globo della morte, motociclisti spericolati in pista, si tratta della troupe Sudamericana, Universal Drivers, anche questa attrazione è presente solo al Circo Coliseum. Uno show unico realizzato per trasportavi nel mondo da favola del circo, che può veramente diventare realtà.