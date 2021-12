Al Cineteatro Colosseum vanno in scena i ”Comici da Legare 2022”

Manlio Dovì, Paolo Migone, Giovanni Cacioppo, Mago Plip, Chris Clun Cinque spettacoli di cabaret (uno al mese) con artisti provenienti da celebri programmi tv regaleranno al pubblico, ore di sane risate. Venerdì 14 gennaio ad inaugurare la rassegna sarà la comicità del poliedrico artista MANLIO DOVI’ con lo spettacolo “Facce ride show”. “Se è vero, che gli scienziati hanno curato la nostra salute, ebbene signore e signori, il teatro vi curerà l’anima”. Manlio Dovì, nel suo spettacolo scritto con Antonio Di Stefano, inizierà esattamente così, con un pizzico di presunzione, ma con tanto desiderio di essere nuovamente on stage. Un racconto, inanellato di battute, su quello che abbiamo vissuto e come siamo cambiati dopo il lockdown. Un mix di comicità esilarante fatta di canzoni, battute, monologhi, imitazioni, beatbox che rapirà il pubblico in novanta minuti di spettacolo. Nel 1987 Dovì diviene noto al pubblico televisivo, entrando a far parte del Bagaglino, la compagnia teatrale fondata da Pier Francesco Pingitore, lavorando accanto ad attori quali Pippo Franco, Leo Gullotta ed Oreste Lionello. Oltre che comico ed imitatore televisivo, Dovì è attore cinematografico e teatrale.

Nel grande schermo ha collaborato con MARCO RISI, DINO RISI, FLORESTANO VANCINI e LEONARDO PIERACCIONI. Venerdì 18 febbraio sul palco del teatro Colosseum sarà in scena un giovane comico CHRIS CLUN con lo spettacolo “L’ultimo uomo sulla terra” dove descrive in maniera comica la sua infanzia, il rapporto con la famiglia e le sue esperienze in giro per il mondo. Contrappone il siciliano medio in relazione al resto del pianeta , ne esalta le caratteristiche ed i limiti in svariati campi, dall’uso dei mezzi pubblici a quello dei social. Tra monologhi divertenti e riflessivi accompagna il pubblico nelle sue vicende di vita che lo hanno portato a calcare il palco. Christian Modica in arte Chris Clun si avvicina al mondo del teatro all’età di 14 anni recitando in compagnie teatrali e nel 2004 inizia il suo percorso da ballerino studiando in prestigiose accademie, in Italia e all’estero tra cui la Debbie Reynolds di Los Angeles. Nel 2017 inizia la sua attività di video comici virali per il web riscuotendo successi e condivisioni. Dopo diverse esperienze nei laboratori comici TAAC e Sicilia Cabaret , nel 2020 entra a far parte del cast del film “Un pugno di amici” con la regia di Sergio Colabona. È stato inoltre uno dei protagonisti della trasmissione televisiva “Sicilia cabaret” su Antenna Sicilia.

Venerdì 11 marzo sarà la volta di GIOVANNI CACIOPPO con lo spettacolo “ Ho scagliato la prima pietra”. Lo show vuole essere un'analisi di costume e di abitudini sociali inerenti alla nostra epoca, naturalmente trattati in chiave ironica. Il titolo dello spettacolo non va inteso come il gesto di chi è senza peccato , ma di chi con questa azione vuole sensibilizzare, fare riflettere il pubblico ed innescare una reazione. Si evocano contestualmente pensieri riguardo il passato e l’ infanzia che vengono ricordati come cartoline di un altra epoca. Lo spettacolo ha una durata di circa 60 minuti ed è strutturato in un unico monologo. Il risultato è una performance in cui il divertimento è assicurato dall’indiscussa verve dell’attore siciliano. Uno dei cabarettisti più apprezzati dei programmi tv “Colorado cafè” e “Zelig” : Giovanni Cacioppo è uno dei comici più noti lanciati da Zelig. Venerdì 8 aprile PAOLO MIGONE si esibirà con il suo spettacolo “Completamente spettinato”. In questo monologo racconta l’innamoramento e l’amore riportandoli sul piano della realtà quotidiana, fatta di incomprensioni, gelosie, rancori e cattiverie. In questo speaker show Migone racconta l’eterno gioco tra uomini e donne, in chiave autobiografica e attraverso il filtro della sua comicità corrosiva. Paolo Migone è uno dei comici storici del programma televisivo “Zelig”. Venerdi 29 Aprile chiude la rassegna Davide Tusa in arte MAGO PLIP con il suo “Mago Plip Show” : uno spettacolo di magia concepito e realizzato fuori dagli schemi tradizionali. Personaggio imprevedibile e bizzarro, Plip, durante la performance accompagna il pubblico in un surreale viaggio ludico, spaziando dal comico al tragicomico con grande padronanza del palcoscenico. All’interno dello show, si trovano i “classici” della magia internazionale reinterpretati in chiave comica, quali la moltiplicazione delle bottiglie, il mentalismo e l’escapologia di Houdini. Dal 2020 Davide Tusa è Influencer sul web, conta su Tik Tok oltre mezzo milione di follower con oltre 93 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, realizzando video dove si presenta nelle vesti di un papà che gioca e scherza con la figlioletta Greta di 7 anni.