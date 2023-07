A Pollina la prima proiezione di "Costi&Leo", uno short film ispirato ai racconti del filosofo Matthew Lipman

Si sono concluse le riprese di "Costi&Leo", un mediometraggio di circa 35 minuti, liberamente ispirato ai racconti del filosofo Matthew Lipman. La sceneggiatura, scritta da Cecilia Minutoli, si presenta come un delicato acquarello con tante velature che si sovrappongono e alludono a temi come la diversità, l’amicizia, l’elaborazione del dolore e l’educazione alla bellezza.

I protagonisti sono due compagni di classe: Costanza, un’intraprendente bambina non vedente e il suo inseparabile amico Leo. Il fil rouge della narrazione è l’organizzazione di un viaggio dalla Sicilia all’Islanda. Lo stesso itinerario ideato da Jules Verne ma percorso in senso inverso. Il viaggio di questo cortometraggio tuttavia non passa dal “centro della terra” ma attraversa l’emozioni profonde del nonno di Leo, interpretato dall’attore veronese Andrea De Manincor.

Per la realizzazione dell’opera, con la regia di Guglielmo Brancato e la produzione esecutiva di Marte Studios, hanno rivestito ruoli tecnici e attoriali gli studenti e i docenti del liceo scientifico "Galilei", della direzione didattica Alcide De Gasperi e dell’ Istituto Minutoli, scuola capofila del progetto.

La colonna sonora originale è firmata dal “Conservatorio Arturo Toscanini” che ha affidato al giovane e pluripremiato Salvatore Sciarrata la scrittura della musica. I brani verranno eseguiti da una ensemble di studenti del Conservatorio diretti dal maestro Alberto Maniaci. La colonna sonora include anche un cameo di musica diegetica del sassofonista Alessandro Laura, studente del liceo Galilei e altro nome emergente del panorama musicale siciliano. La colonna sonora di Sciarratta non trascura i bambini, infatti contiene anche un coro di voci bianche diretto da Gaetano Montalto della Fondazione Arnone che ha preparato un gruppo di alunni delle due scuole primarie “attrici del Progetto”.

La prima presentazione del mediometraggio sarà il 16 luglio nell'anfiteatro di Pollina. La proiezione sarà preceduta dall’esecuzione dal vivo della colonna sonora. Il Comune di Pollina, in cui sono state individuate le principali location, ha offerto il patrocinio del Progetto.