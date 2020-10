Cantieri culturali, alla sala De Seta la prima assoluta della fiction "Ciò che non ti ho detto 3"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 18 ottobre, alle 16, alla sala De Seta dei Cantieri culturali della Zisa, la prima assoluta della terza stagione della fiction tv siciliana con Rai partnership "Ciò che non ti ho detto 3", del giovane regista siciliano pluripremiato Angelo Faraci.

Interamente girato in Sicilia, con impiego esclusivo di maestranze ed attori locali, anche alla primissima esperienza. Interverranno all'evento il cast, il regista e altri graditi ospiti. L'evento sarà interamente condotto dal giovane presentatore messinese Antonio Latteri, noto per la conduzione di eventi nazionali ed internazionali, affiancato per l'occasione dalla bella modella ed influencer palermitana Marika Faraci.

Ingresso libero limitatamente ai posti consentiti dall'emergenza Covid e solo se provvisti di mascherina. La manifestazione doveva essere presentata il 23 maggio, giorno della morte del giudice Giovanni Falcone, ma è stata rinviata per il Coronavirus.