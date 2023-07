Cinema City, la rassegna en plein air a Sant'Erasmo si apre con "Tano da morire": ospite Roberta Torre

A Sant'Erasmo torna il cinema en plein air di Cinema City. Come sempre la programmazione del festival celebra la città di Palermo e i talenti che ha prodotto o che qui si sono manifestati, a partire dal primo appuntamento di lunedì 17 luglio, ore 21 con il cinema visionario e anticonformista di Roberta Torre. Regista milanese trasferitasi a metà degli anni ’90 a Palermo dove è rimasta per un lungo periodo, in città ha realizzato Tano da morire (1997), il suo film d’esordio - vincitore di ben due David di Donatello - che rimane ancora oggi uno dei suoi lungometraggi più acclamati: una divertente satira su un fatto di cronaca di mafia (l'uccisione del boss Tano Guarrasi in una guerra tra clan) che la regista racconta in forma di musical interpretato da attori-cantanti non professionisti, mescolando con stravagante semplicità dialetto e tradizioni del sud Italia con citazioni letterali colte e con una messa in scena volutamente trash, con le canzoni di Nino D’Angelo e la fotografia di Daniele Ciprì.

Il film narra la leggenda di Tano Guarrasi, mafioso di Palermo, assassinato da un sicario inviato dai corleonesi nel 1988. Poco dopo la sua morte, una delle sue sorelle, Franca, decide di sposarsi. Tuttavia, si presume che Tano, desiderando ancora proteggerla, abbia deciso di impedire, dall'aldilà, il matrimonio della sorella. Da qui scaturiscono una serie di situazioni comiche che richiamano lo stile di Tati e Waters, pur senza essere una copia diretta. Si tratta di una satira divertente che riesce a trattare in modo originale un argomento mafioso spesso sfruttato in televisione e al cinema.

Cinema City torna ad animare l’estate di Palermo dal 17 al 23 luglio con un nuovo cartellone che porta in piazza i cult del cinema italiano e i suoi protagonisti. Sempre sotto la direzione artistica di Carmelo Galati, organizzata da Wilder, con il patrocinio di Fondazione Federico II, autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale, Siae, Comune di Palermo, Unipa, e il sostegno di Ars, Città Metropolitana, assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, main sponsor Cna Palermo, Cinema City firma quest’anno la sua quinta edizione. Un traguardo importante che segna il successo di una visione: che il cinema può tornare a essere occasione di incontro, ricerca e condivisione, attraverso la visione collettiva di film e la possibilità di generare un dibattito sociale costruttivo.

Lunedì 17 luglio

Ore 21:00

VENTI MINUTI di Daniele Esposito in collab. con Rai Cinema Channel

TANO DA MORIRE di Roberta Torre

ospite Roberta Torre (regista).