"Amore amaro" a Cinema City, per il trentennale delle stragi l'omaggio a Letizia Battaglia

Entra nel vivo l'edizione 2022 di "Cinema City", la rassegna cinematografica gratuita all'aperto nella terrazza sul mare al Foro Italico che per una settimana, dal 18 al 24 luglio, regala film inediti e grandi cult con ospiti d'eccezione.

La manifestazione è organizzata da Wilder, con il patrocinio di Fondazione Federico II, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Siae, Comune di Palermo, Unipa, Artisti 7607, e il sostegno di Ars, Città Metropolitana, Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, Assessorato dei beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Martedì 19 luglio alle 21.30, per la ricorrenza del trentennale della strage di Via D’Amelio, sarà proiettato un documentario omaggio a Letizia Battaglia, da poco scomparsa, una pioniera della moderna fotografia, la donna universalmente riconosciuta non solo come fotografa di mafia ma come una delle figure più importanti dello scenario contemporaneo, per le sue fotografie saldamente presenti nell’immaginario collettivo e per il valore civile ed etico di tutta la sua produzione. "Cinema City" vuole celebrare la grande fotografa dedicandole un’intera serata in collaborazione con Sky Arte e con Csc sede Sicilia, con la proiezione del documentario di Francesco Raganato "Amore Amaro", che introdurrà il film, Costanza Quatriglio e il ricordo di Matteo e Marta Sollima, nipoti della fotografa e custodi dell’archivio fotografico.

Il film sarà preceduto (alle ore 21) dalla proiezione del cortometraggio "Popus" di Miriam Cossu Sparagano Ferraye, studentessa del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, che con il suo cortometraggio ha partecipato a molti concorsi cinematografici ottenendo importanti riconoscimenti.