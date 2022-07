A Sant'Erasmo tornano i film all'aria aperta: Donatella Finocchiaro per la prima di Cinema City

Si apre con l’attrice siciliana Donatella Finocchiaro, Cinema City - il cinema nelle piazze, la rassegna di cinema all’aperto organizzata da Wilder con la direzione artistica di Carmelo Galati, che per tutta la settimana fino a domenica 24 luglio, trasformerà la terrazza di Padre G.Messina al Foro Italico in un grande cinema en plein air, con un programma di 14 proiezioni tutte gratuite, masterclass e talk, dedicati al cinema d’autore e ai suoi protagonisti.

Si comincia lunedì 18 luglio alle 21 con Angela di Roberta Torre, un film che ha segnato un’epoca, lanciando l’allora esordiente Donatella Finocchiaro, una stella che “brilla incredibilmente dall’inizio alla fine, filmata con rara sensualità che rivela per un istante la sua bellezza solo per diluirla immediatamente nel quotidiano, per poi celebrarla di nuovo in una chiave diversa” come la definì il quotidiano francese Le Monde. A introdurre la proiezione sarà la stessa attrice insieme a Mario Pupella che nel film dà il volto al maturo boss sposato con la bella protagonista, e a Daniele Ciprì che ne firma la fotografia.

Il film è preceduto dalla proiezione in collaborazione con Rai Cinema Channel, del cortometraggio “Yousef” del regista italo egiziano Mohamed Hossameldin. Cinema City - il cinema nelle piazze, è organizzata da Wilder, con il patrocinio di Fondazione Federico II, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Siae, Comune di Palermo, Unipa, Artisti 7607, e il sostegno di ARS, Città Metropolitana, Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, Assessorato dei beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Il programma

Martedì 19 luglio, per la ricorrenza del trentennale della strage di Via D’Amelio, un documentario omaggio a Letizia Battaglia, da poco scomparsa, una pioniera della moderna fotografia, la donna universalmente riconosciuta non solo come fotografa di mafia ma come una delle figure più importanti dello scenario contemporaneo, per le sue fotografie saldamente presenti nell’immaginario collettivo e per il valore civile ed etico di tutta la sua produzione. Cinema City vuole celebrare la grande fotografa dedicandole un’intera serata in collaborazione con Sky Arte e con CSC sede Sicilia, con la proiezione del documentario di Francesco Raganato Amore Amaro, che introdurrà il film, Costanza Quatriglio e il ricordo di Matteo e Marta Sollima, nipoti della fotografa e custodi dell’archivio fotografico.

Mercoledì 20 luglio si cambia totalmente registro con un cult della filmografia anni ’80: una serata omaggio al principe della commedia italiana a 40 anni esatti dall’uscita in sala Borotalco del popolarissimo Carlo Verdone. Ospite della serata sarà Nico Bonomolo, il regista bagherese che presenterà Maestrale, il cortometraggio prodotto da Ficarra e Picone, fresco di vittoria dell’ultimo premio David di Donatello.

Il giorno successivo, giovedì 21 luglio arriva a CinemaCity il pluripremiato lungometraggi di Jonas Carpignano, A Chiara parte dell’acclamata trilogia dedicata a Gioia Tauro. Accompagnerà il film Lucia Vesco, producer palermitana, organizzatrice e cuore pulsante della produzione del film.

Venerdì 22 luglio irrompe al festival l’allegria della commedia all’italiana dal sapore amaro di Paolo Virzì con Tutti i Santi Giorni, film che ha presentato al grande pubblico la musicista e attrice palermitana Thony, al secolo Federica Caiozzo, presente sul palco del festival per presentare il film.

Il fine settimana di Cinema City si apre sabato 23 luglio con il capolavoro di Giuseppe Tornatore L’uomo delle stelle nominato agli Oscar come miglior film straniero nel 1996, con un giovanissimo Sergio Castellitto e l’attrice allora esordiente Tiziana Lodato, ospite del festival, in questi giorni volto della serie tv di successo L’Ora.

Si chiude domenica 24 luglio con Wall-E il film d'animazione Disney Pixar che fa riflettere tutti, adulti compresi, sulla situazione attuale della società moderna, raccontata con ironia e supportata dall’avvincente regia e sceneggiatura di Andrew Stanton. Premiato nel 2009 sia con il Golden Globe che con l’Oscar nella categoria miglior film d’animazione Wall-E ha messo d’accordo pubblico e critica. Alla proiezione intervengono Dario Scalia, (Onlus Plastic Free) e Rachid Berradi (Lo sport è un diritto per tutti).