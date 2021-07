Film sotto le stelle, nella terrazza sul mare di Sant'Erasmo torna Palermo Cinema City

La terrazza di padre Messina al Foro Italico, il lungomare di Palermo e una settimana di cinema d’autore. Dal 26 luglio all’1 agosto, torna Cinema City Palermo, la terza edizione del festival del cinema en plein air prodotta dall’associazione Wilder e diretta da Carmelo Galati. La rassegna, grazie al dialogo col presidente dell’Autorità Portuale di Palermo Pasqualino Monti, si sposta nel nuovo waterfront di Palermo, che ha da poco recuperato il porticciolo di Sant’Erasmo.

Rispetto al 2019 e al 2020, quest’anno le proiezioni saranno ben 14: 7 i film e 7 cortometraggi: si parte il 26 luglio, alle 21, con “Nati Stanchi”, esordio di Ficarra e Picone, il 27 è in programma “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores, per festeggiare il trentennale del film, con la presenza come ospite dello sceneggiatore del film premio Oscar Enzo Monteleone; il 28 il western dal sapore tarantiniano de “Il mio Corpo vi seppellirà” di Giovanni La Parola, che sarà presente con l’attore Domenico Centamore e lo scenografo Marcello Di Carlo; il 29 “C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola, con un omaggio a Nino Manfredi per il centenario della sua nascita, celebrato dalla figlia Roberta Manfredi e da Alberto Simone, regista degli ultimi film di Manfredi: il 30 “Pranzo di Ferragosto”, vivace commedia sulla terza età di Gianni Di Gregorio, con la presenza dello sceneggiatore Massimo Gaudioso; il 31 continua la retrospettiva su Ciprì e Maresco con “Enzo, domani a Palermo”, con la presenza di Daniele Ciprì; l’1 agosto chiude E.T. l’extraterrestre di Steven Spielberg, un film per bambini “da 0 a 90 anni”. In questo caso gli ospiti saranno Rachid Berradi e i ragazzi del progetto “Uno sport per tutti” delle scuole di Palermo.

La grande novità di questa edizione, sostenuta dall’Ars, dall’assessorato alle Culture del Comune di Palermo, dagli assessorati regionali al Turismo, Sport e Spettacolo e ai Beni Culturali, e dalla Fondazione Federico II, è la nuova “sezione orizzontale”. Ogni film sarà anticipato da un cortometraggio. Le prime cinque serate saranno aperte dai corti finalisti ai premi David di Donatello del 2021, frutto della media partnership alla prima assoluta con Rai Cinema: il 26 luglio “Anne” di Stefano Malchiodi e Domenico Croce; il 27 “Shero” di Claudio Casale; il 28 “Gas Station” di Olga Torrico, il 29 “L’oro di famiglia” di Emanuele Pisano; il 30 ”Il gioco" di Alessandro Haber. Le ultime due serate, invece, saranno anticipate da Asfalto di Naomi Kikuchi (il 31 luglio) e Acquasanta di Gianfranco Piazza Tito Puglielli (1 agosto), allievi della Scuola Nazionale di Cinema - Centro Sperimentale di Cinematografia - Sede Sicilia, diretto da Costanza Quatriglio, partner per la prima volta della manifestazione.

Dopo una prima edizione 2019 nelle piazze del centro storico e un’edizione 2020 che, nonostante le difficoltà organizzative e i limiti imposti dalla pandemia ha totalizzato più di duemila spettatori, il leitmotiv dell’edizione 2021 è la battaglia in difesa della cultura e dell’arte. Lo esprime la copertina con un soldato che combatte una vera e propria battaglia con una cinepresa in mano, opera pensata dall’artista palermitano Andrea Buglisi.

“Le difficoltà del comparto del pubblico spettacolo e degli operatori della cultura non ci ha fermato e siamo tornati e con una terza edizione sempre gratuita che cresce con 7 serate e 14 proiezioni - dice il direttore artistico Carmelo Galati - grazie alle collaborazioni con Rai Cinema e con il Centro sperimentale di cinematografia e al sostegno dei partner istituzionali e privati, anche in un momento così difficile questa edizione si arricchisce nella qualità e nella quantità”.

Informazioni e prenotazioni: tutte le proiezioni inizieranno alle 21. L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotare sul sito Eventbrite. Seguire Cinema City Palermo è possibile attraverso le pagine Facebook e Instagram.

