Cinema all'aperto con il festival "Porto d'Arte", la programmazione della settimana all'arena alla Cala

Prosegue fino alla fine di agosto Il Festival Porto d’Arte, giunto quest’anno alla dodicesima edizione, che con la sezione “Off” dedicata al cinema all’aperto, ha riportato gli amanti del grande schermo a rivedere i film all’interno dell’arena che si trova nello splendido scenario della Cala, prospiciente il Castello a Mare. “In soli 15 giorni abbiamo registrato oltre tremila spettatori – dice Andrea Peria, manager di Terzo Millennio, presidente di Anec Palermo e vice presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna - un grande successo per il quale ringraziamo il pubblico palermitano che ha contribuito a far esplodere al botteghino anche il film “Picciridda” del regista Paolo Licata, presente ieri nella nostra arena con la giovane attrice protagonista Marta Castiglia, che si è piazzato al botteghino secondo in Italia”.

Ecco la programmazione:

Mercoledì 12 agosto “Tuttapposto” di e con Roberto Lipari che sarà presente in arena; giovedì 13 agosto “Joker” (replica dopo il tutto esaurito dei giorni scorsi); venerdì 14 agosto: chiusura; sabato 15 agosto “La dea fortuna” (film d’esordio della rassegna, anche questo sold out); domenica 16 agosto “Odio l’estate” (commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo record al botteghino); lunedì 17 agosto “Piccole donne” (replica, anche questa sold out nei giorni scorsi). Apertura botteghino ore 18.30-22. Inizio proiezione ore 21.

Il costo del biglietto è € 6,00 (anteprima € 7,50). E’ possibile acquistare il biglietto anche on line nel sito terzomillennio.info e attraverso le pagine www.facebook.com/terzomillennioprogettiartistici e www.instagram.com/terzomillenniopalermo.

Il programma completo è disponibile anche sulle pagine Facebook e Instagram di Ariston e Arlecchino.