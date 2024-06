Cinema a Bisacquino: al via Borgo film fest, con il premio Frank Capra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Festival mira a consolidare la sinergia tra il cinema e il turismo, valorizza e promuove i borghi storici diventando un motore di sviluppo territoriale. Il punto distintivo del festival è la valorizzazione del regista nativo di Bisacquino: il Genius Loci Frank Capra. Questa dimensione viene integrata in modo organico all'interno di un più ampio progetto di rigenerazione urbana, contribuendo a preservare e valorizzare la storia locale. Borgo Film Fest - Premio Frank Capra è finanziato dall'Unione europea, dal Ministero della Cultura e dal Comune di Bisacquino, nell'ambito del progetto "Bisacquino Borgo del Cinema e delle arti" del PNRR "Investimento 2.1 - Attrattività dei Borghi storici" - Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici. Il festival è organizzato e prodotto da CineCulTutArt APS e Sicily Entertainment Srl. Il progetto è patrocinato dalla Regione Sicilia- Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, dalla Sicilia Film Commission e dall’Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo. Borgo Film Fest – Premio Frank Capra è stato fortemente voluto da Elena Costa, direttrice artistica e founder della casa di produzione Sicily Entertainment Srl e portato avanti insieme al team di lavoro costituito da Noemi Mendolia e Domenico Pampinella. Inoltre, hanno lavorato come digital marketer Calogero Dimino, come graphic designer Alessandro Cantone e come social media manager Annalisa Tortorici. Le location del festival saranno il teatro Comunale “ Paolo Giaccone” e Piazza Triona. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Il Borgo Film Fest – Premio Frank Capra ha un programma ricco di eventi che, trovare in allegato o sui canali istituzionali e social della manifestazione. Nella giornata del 21 giugno presso il teatro comunale “Paolo Giaccone” alle ore 16.00 avrà luogo la tavola rotonda in collaborazione con UNIPA e SICILIA FILM COMMISSION dal titolo “Cinema, immaginario e territorio: il turismo cinematografico nei borghi e la valorizzazione del Genius loci Frank Capra” . Interverranno: Rino Schembri, docente di Tecniche cinematografiche presso il DAMS di Palermo, il coordinatore del DAMS di Palermo il Prof. Sergio Bonanzinga, il Prof. Roberto Provenzano, il Prof. Vito Zagarrio, il presidente di Sicilia Film Commission Nicola Tarantino e la direttrice del festival Elena Costa. Per tutte e tre le giornate incontri con autori, panel tematici, ospiti, convegni e per finire il Gran Galà del Borgo Film Fest il 23 Giugno a partire dalle ore 19.00 con il Blue Carpet in Piazza Triona, davanti il sagrato della chiesa San Giovanni Battista. La premiazione avrà inizio alle ore 20.00, a seguire il concerto dei SeiOttavi. Tra i premiati del festival ci saranno : gli attori Domenico Centamore, Giuseppe Tantillo, Maurizio Bologna, Emmanuele Aita, Francesco Leone, Vincenzo Pirrotta, Massimo Cagnina, Antonio Panzica, il location manager Ivan Ferrandes, gli sceneggiatori Costantino Margiotta ed Ignazio Rosato. Premio alla carriera al regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì. Madrina della manifestazione l’attrice Annandrea Vitrano. Durante le tre giornate del festival saranno proiettati i cortometraggi, precedentemente selezionati, grazie al bando di concorso scaduto lo scorso 10 maggio aperto a registi e sceneggiatori provenienti da tutta Italia. La giuria presieduta dal docente di Tecniche cinematografiche del DAMS di Palermo Rino Schembri valuterà i cortometraggi, i documentari e le sceneggiature che hanno passato la I selezione e premierà i migliori progetti la sera del 23 giugno. Inoltre, sarà assegnato il premio WeShort Award Best Short Film con possibilità di distribuzione sulla piattaforma. In conferenza stampa è intervenuta Elena Costa , direttrice artistica del festival e founder della casa di produzione Sicily Entertainment Srl: << Stiamo dando il via a un'iniziativa straordinaria nata da un sogno: riportare al centro di Bisacquino la figura di Frank Capra. Da lì è nato un ragionamento collettivo che ha visto me, giovane imprenditrice culturale del territorio bisacquinese, in prima fila, coadiuvata da un gruppo di giovani professionisti alla ricerca di finanziamenti per realizzare il Borgo Film Fest. Abbiamo colto l’opportunità del PNRR e ora siamo che consapevoli che il nostro lavoro può portare in alto il nome del nostro borgo. Vogliamo che questo festival duri negli anni: è una sfida importante su cui stiamo scommettendo per rendere il nostro territorio maggiormente attrattivo per l’imprenditoria culturale e cinematografica. Questo festival non è un evento isolato ma l'inizio di un percorso che punta a sviluppare il cineturismo nei borghi, creando un legame profondo e duraturo tra Bisacquino e il mondo del cinema, offrendo nuove opportunità di crescita e sviluppo per la nostra comunità.>> Il direttore di Film Commission Sicilia Nicola Tarantino, è intervenuto in conferenza stampa sostenendo: << Un grande plauso all' organizzazione e all' amministrazione comunale per valorizzare il cinema attraverso il territorio. Mi auguro che questo evento possa costituire il fulcro magari di una rete di eventi simili in Sicilia. Legare il territorio alle proprie radici grazie a premi come questo è importante. In Sicilia non esiste solo il mare, bisogna fare venire fuori anche la ricchezza dell' entroterra della nostra isola.>> Il presidente di giuria Rino Schembri, docente di Tecniche cinematografiche presso l’Università degli studi di Palermo, ha sostenuto: <> In collegamento l’attrice siciliana Annandrea Vitrano, madrina della manifestazione. << Sono felicissima ed onorata di essere la madrina della I edizione di Borgo Film Fest- Premio Frank Capra, in primo luogo perché è una manifestazione pensata ed organizzata da una donna ed io sono fortemente sostenitrice delle mecenate culturali femminili e poi sono legata ai borghi, in quanto il primo film de “I Soldi Spicci” è stato girato in un borgo siciliano. Il sostegno e la valorizzazione dei borghi siciliani e del nostro territorio mi riguarda in prima persona.>> A prendere parola in conferenza stampa anche il sindaco di Bisacquino Tommaso Di Giorgio: <> Insieme a lui a rappresentare il comune Francesca Di Chiara vicepresidente del consiglio, che ha sostenuto: << Ritengo che questa iniziativa sia un valore aggiunto per la crescita culturale e il rilancio economico del nostro borgo. Questi eventi creano una forte attrattiva contribuendo a fare veicolare il brand Bisacquino nel mondo. >>