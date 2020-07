"Figlia del silenzio" per il cineforum di Bagheria: a Villa Butera la rassegna Visioni diverse

Si chiama "Visioni diverse" ed è una serie di appuntamenti cinematografici organizzati dall'associazione "La terra nelle nostre mani" e patrocinata dal Comune di Bagheria su interessamento dell'assessorato alle Politiche sociali coordinato da Emanuele Tornatore.

Il cineforum che prenderà il via martedì 28 luglio 2020 vuole puntare ad accendere i riflettori sul mondo della diversità, della disabilità. Ogni appuntamento sarà introdotto dalla dottoressa Giusy Calò.

Si tratta di proiezioni con "visioni diverse", sia per il contenuto delle pellicole che affrontano il tema della disabilità, ma anche per il punto di vista dal quale si affronta la condizione della disabilità. una occasione per riflettere, per incontrarsi e confrontarsi, senza pregiudizi, senza orpelli e ipocrisie.

Il primo spettacolo di martedì 28 luglio 2020, alle ore 21,00 si intitola "Figlia del silenzio" (titolo originale: The Memory Keeper's Daughter) è un romanzo dell'autrice statunitense Kim Edwards che racconta la storia di un uomo che abbandona sua figlia appena nata, affetta da sindrome di Down. Pubblicato da Viking Press nel giugno 2005, il romanzo ebbe molto successo nel 2006, ed è stato inserita nella lista dei best seller del New York Times.

Seguiranno: "Mi chiamo Sam" il 4 agosto; "Quasi amici" il 25 agosto e "Wonder" il primo settembre. Le proiezioni si teranno nella corte di villa Butera alle ore 21,00. Saranno rispettate le norme anticovid così come previsto dalla normativa vigente relativamente al distanziamento. Potranno avere accesso sino ad un massimo di 50 persone. Gli spettatori che vorranno intervenire dovranno portare con sé DPI mascherina e gel disinfettante. L'ingresso è gratuito.