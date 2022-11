Cineclub dei piccoli: proiezione di cartoni animati ed eventi per i bambini alla Zisa

Torna l’appuntamento con Il Cineclub dei Piccoli, Festival cinematografico dedicato ai bambini che quest’anno si svolgerà a Palermo e Messina da martedì 22 a sabato 26 novembre. A organizzarlo è l’Associazione culturale siciliana Arknoah con il sostegno della Ficc, la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema e dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.

La manifestazione, che quest’anno taglia il traguardo della terza edizione, è svolta in collaborazione con la Direzione didattica Aristide Gabelli di Palermo e con l’Istituto Comprensivo n. 7 Enzo Drago di Messina. Dopo due edizioni a Palermo ospitate a Ballarò, in stretta collaborazione con l’associazione Santa Chiara, Il Cineclub dei Piccoli approda adesso alla Zisa negli spazi della scuola Aristide Gabelli. Una scelta che conferma la vocazione socio-educativa del Festival, nato con l’obiettivo di offrire opportunità di crescita e coinvolgimento per i più piccoli in territori in cui la dispersione scolastica e la povertà educativa rappresentano una realtà significativa.

Il fondatore e direttore artistico del Festival, Francesco Torre, presenta così questi intensi cinque giorni: “Con questa terza edizione il Festival si rinnova pur rimanendo sempre fedele a se stesso. Dopo due edizioni a Ballarò era necessario portare il cinema in altri territori, della città di Palermo e non solo, e la dimensione di 'festival diffuso' potrebbe essere anche maggiormente esplorata in futuro per raggiungere un pubblico sempre più numeroso, partendo dalle esigenze dei bambini e superando i confini strutturali del festival classico. Non a caso per la prima volta non ci sarà una Giuria cosiddetta di qualità, gli studenti avranno piena responsabilità sull'attribuzione dei premi e vivranno da protagonisti i momenti laboratoriali. Promuovere percorsi personali di libera creatività, valorizzare pluralità e diversità. Questo è il Cineclub dei Piccoli e aver dedicato questa edizione a Michel Ocelot rappresenta in questo senso una scelta identitaria”.

Il maestro del cinema di animazione francese Michel Ocelot sarà infatti al centro di una mini retrospettiva con proiezioni di “Azur e Asmar” e “Dililì a Parigi” (entrambe a Palermo con gli studenti del Gabelli). Il programma prevede poi anche alcuni momenti laboratoriali che da sempre caratterizzano la struttura del festival: il workshop “I Mestieri del Cinema” che porterà alla realizzazione di un cortometraggio e i laboratori didattici di illustrazione, che si svolgeranno dopo le proiezioni previste e che verteranno sui temi dei film in programma.

Il programma

Martedì 22 novembre

Direzione Didattica Statale “A. Gabelli”

9.00 - Proiezione Concorso Cortometraggi Giuria popolare

Mercoledì 23 novembre

Direzione Didattica Statale “A. Gabelli”

8.30 - Workshop “I Mestieri del Cinema”

9.00 - Proiezione “Cineclub” con laboratorio didattico di illustrazione. “Azur e Asmar”, di Michel Ocelot (Francia 2006, 89')

Giovedì 24 novembre

Direzione Didattica Statale “A. Gabelli”

8.30 - Workshop “I Mestieri del Cinema”

9.00 - Proiezione “Cineclub” con laboratorio didattico di illustrazione. “Dililì a Parigi”, di Michel Ocelot (Francia 2018, 95')

Venerdì 25 novembre

Direzione Didattica Statale “A. Gabelli”

8.30 - Workshop “I Mestieri del Cinema"