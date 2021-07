Concerti a Torre Alba di Terrasini: "Cimbali d'amuri", il live dell'Arianna art ensemble

L’Arianna Art Ensemble in concerto al Castello di Carini, il 3 luglio, alle 21.30. L’ensemble siciliano presenterà il suo nuovo album “Cimbalu d’amuri”, che prodotto dall’etichetta Almendra Music è uscito lo scorso 15 giugno. Un album che parla della Sicilia nel diciassettesimo secolo, dove la musica veniva usata a scopo terapeutico come terapia per combattere il tarantismo, rito religioso che permetteva, attraverso musiche e danze, di guarire i disturbi provocati dal morso di un pericoloso ragno velenoso. Nasce proprio da questa antichissima usanza, di cui parla il monaco Athanasius Kircher nel suo trattato Magnes sive de arte magnetica (Roma 1641), il nuovo disco dell’Arianna Art Ensemble intitolato “Cimbalu d’amuri”.

Le musiche di questo album sono frutto di una ricerca musicologica di Paolo Rigano, e mirano a ricreare la luce e l’atmosfera nelle strade e nei vicoli delle città siciliane, ed in particolare di Palermo, durante la dominazione spagnola. Danze, tonos humanos, canzoni-arie antiche siciliane sono eseguite con gli affascinanti strumenti dell’epoca e la tecnica esecutiva del tempo. Prenotazione obbligatoria al numero seguendo le istruzioni al seguente link.

