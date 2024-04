Ciclo "Memoria e Identità": aperitivo sociale, proiezione del documentario "Senza Rossetto" e dibattito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 4 maggio FemBocs inaugura il ciclo di proiezioni Memoria e Identità. La prima serata sarà dedicata a "Senza Rossetto", documentario realizzato da un'idea di Silvana Profeta ed Emanuela Mazzina, in collaborazione con regesta.exe e Fondazione Aamod. Attraverso video-testimonianze e materiali di repertorio, Senza Rossetto ricostruisce l'immaginario delle donne italiane negli anni che precedono il 2 giugno 1946, dando voce a donne distanti per classi sociali, geografie e vissuti, ma accomunate dall'esperienza della dittatura, della guerra e, infine, del traguardo del primo voto. Dettagli dell'evento: - 19:15 aperitivo sociale - 20:15 proiezione di "Senza Rossetto" - 21:30 dibattito con le realizzatrici. La proiezione è gratuita e aperta a chi possiede la tessera Arci (acquistabile in loco). Se volete partecipare all'aperitivo sociale, vi chiediamo gentilmente di prenotare al seguente link: https://rb.gy/gbadxa Ci vediamo il 4 maggio al Bocs, vi aspettiamo!